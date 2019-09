Alkohol bleibt Suchtmittel Nr. 1

Landkreis - Von Sandra Bischoff. Der Alkohol steht bei den Suchtmitteln noch immer an erster Stelle. 68,51 Prozent der Klienten, die im vergangenen Jahr die Fachstelle Sucht und Suchtprävention des Kirchenkreises aufsuchten, taten das wegen ihres Alkoholkonsums, wie aus dem Jahresbericht der Fachstelle hervorgeht. 2017 waren es 65,34 Prozent gewesen. Auf Platz zwei folgen die illegalen Drogen mit 22,45 Prozent (2017: 23,02 Prozent).

Einen wachsenden Bedarf an Beratung sehen Heike Gronevold, Leiterin der Fachstelle, und Regina Haack, Fachkraft für Suchtprävention, die den Jahresbericht gestern Mittag in der Einrichtung an der Achimer Feldstraße vorstellten, beim Thema „Exzessive Mediennutzung“. Diese Beratungen machten im vergangenen Jahr zwar lediglich einen Anteil von 1,17 Prozent aus, aber das täusche. „Die meisten Betroffenen finden den Weg bisher noch nicht in die Fachstelle“, heißt es in dem Bericht. „Im Vergleich zum Alkohol sind das niedrige Zahlen, aber trotzdem beschäftigt uns dieses Thema, denn der Medienkonsum wird weiter steigen“, sagt Gronevold.

Um dem entgegenzuwirken, hat die Fachstelle im März vergangenen Jahres das Projekt „Immer auf Empfang“ für Kindertagesstätten ins Leben gerufen. „Die Idee dahinter ist, dafür zu sensibilisieren, wie das Medienverhalten der Eltern die Interaktion mit den Kindern beeinträchtigt“, erklärt Haack. Sie versuche, in ihren Fortbildungen der Frage auf den Grund zu gehen, was die Faszination des Smartphones ausmache. „Ziel ist es, selbstbestimmt mit dem Gerät umzugehen: Ich habe das Smartphone in der Hand, nicht das Smartphone mich.“

Für die Entwicklung eines Kindes sei der stetige Umgang mit elektronischen Geräten außerdem nicht förderlich. „Kinder müssen die Welt mit allen Sinnen begreifen. Das geht nicht übers Tablet.“

Insgesamt verzeichnete die Fachstelle im vergangenen Jahr 4980 Kontakte, 2017 waren es 4672. Einen großen Zuwachs gab es laut Gronevold beim Ambulanten Betreuten Wohnen: Die Zahl stieg von 335 auf 886, was vor allem an den vermehrten Zuweisungen durch den Sozialpsychiatrischen Dienst gelegen habe.

Noch in diesem Jahr will die Fachstelle an ihrem Standort in Achim eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken ins Leben rufen. Starttermin ist Mittwoch, 6. November, um 19.30 Uhr. Angesprochen seien nicht nur Angehörige von Alkoholkranken, sondern auch von Drogenabhängigen.

Im kommenden Frühjahr will die Fachstelle zudem ihre neuen Räume am alten Standort an der Feldstraße 2 einweihen. „Wir verlassen die zweite Etage“, sagt Gronevold. Die Büro- und Beratungsräume sind dann im ersten Stock zu finden, und das Gruppenangebot ist barrierefrei im Erdgeschoss in der ehemaligen Pizzeria erreichbar.