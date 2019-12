Aktionen für ein bewegtes Dorf

Achim - Von Ingo Schmidt. Der Achimer Ortsteil Borstel erstreckt sich nördlich der Stadt in Richtung Bassen. Er verfügt weder über einen Dorfplatz noch über einen zentralen Treffpunkt. Um den Zusammenhalt aufrecht zu erhalten und nachbarschaftliche Teilhabe zu stärken, gründeten einige Anwohner den Verein „Dorfgemeinschaft Borstel“ für gemeinschaftliche Aktivitäten. Für ihr anhaltendes, Identifikation stiftendes Engagement wurden die Akteure nun als Gruppe mit dem Achimer Ehrenpreis ausgezeichnet.

Die Gemeinschaft, die nicht als gemeinnützig in einem Vereinsregister geführt wird, zählt zurzeit geschätzt 200 Mitglieder und wurde 2001 ins Leben gerufen, um den bestehenden Aktivitäten eine Struktur zu verleihen und durch weitere zu ergänzen.

Den Höhepunkt bildet das Dorffest im Juni, das längst als eine Institution über die Grenzen Borstels hinaus bekannt geworden ist und auch von ortsfremden Gästen besucht wird. „Da ist für alle Altersgruppen was dabei“, versichert Vorsitzender Martin Gerken, „vom Kaffee- und Kuchenbüfett am Samstag über Spieleangebote für Familien mit Kindern von Hüpfburg und Spielemobil über Kinderschminken bis zur Disco am Abend bis spät in die Nacht.“

Die Vor- und Nachbereitung bewältigt die Vorstandsrunde mit Unterstützung tatkräftiger Helfer: Festzelt aufstellen, schmücken, Kuchen und Torten anfertigen – die Aufgaben lasten auf vielen Schultern. „Bei uns wird alles aus der Gruppe auf die Beine gestellt. Die Arbeit verteilt sich, und wir müssen nicht lange hinterherbetteln“, sagt Gerken, Die Einnahmen und Überschüsse verwenden die Organisatoren für weitere Aktionen.

Eine davon ist die Aufräum- und Müllsammelaktion im März mit anschließendem Knippessen bei Heiko Gerken. Die Initiatoren freuen sich dabei über wechselnde Helfer, wie zum Beispiel die Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr. „Anschließend sieht es wirklich besser aus“, beobachtet der Gastgeber, und Tomas Roth betont die Identifikationskraft solcher Veranstaltungen: „Man macht etwas mit den eigenen Händen und sieht am Ende, was man für das Dorf geschafft hat.“

Roth ist seit sieben Jahren dabei, und sein Dachboden dient dem Vereinsvorstand einmal im Monat als Treffpunkt zur Planung weiterer Aktionen wie zum Beispiel dem Grünkohlessen.

Als Wanderung zur Mittagszeit ist die Kohltour auch für Familien mit Kindern geeignet und mit etwa hundert Teilnehmern sehr gut besucht.

Im September folgt außerdem ein Schinkenessen für alle Borsteler mit Anmeldung. „Dann wird irgendwo eine Scheune leer geräumt, Tische und Stühle aufgestellt und gegen Umlage Braten mit Krautsalat oder Kartoffelsalat serviert“, beschreibt Martin Gerken den Ablauf. „Anschließend folgt eine Party mit regelmäßig 120 Personen.“

Und weil man sich im Winter zwischen Advent und Neujahr nicht mehr so oft am Gartenzaun begegnet, veranstaltet der Dorfverein seit vier Jahren auch einen Budenzauber zur Vorweihnachtszeit. Auf dem Hof von Heiko Gerken entsteht dann eine Budenstadt mit Glühwein, Grill und Verkaufsständen aus dem Dorf.

Zum ersten Mal in diesem Jahr gab es auch einen sogenannten Lichterlauf mit Laternenbasteln bei Tomas Roth. Bockwurst, Pommes, Kakao, heißer Apfelsaft und Glühwein waren schnell bereitgestellt und lockten zahlreiche Gäste. „Es gibt wieder mehr Kinder im Dorf, und deshalb entstand die Idee dazu“, bemerkt Heiko Gerken.

Wichtig sei, dass alles einfach bleibe und dass viele Hände helfen, dann nämlich könne manches günstig angeboten werden. Das Lob und die Anerkennung aus der Dorfgemeinschaft und das Gruppenerlebnis seien Lohn genug für den Einsatz, und außerdem belohnen sich die Vorstandsmitglieder zum Jahresende mit einem Weihnachtsessen.