„Könnten Scheinwerfer in den Pool schmeißen“: Techniker berichten vom Schlamm-Wacken

Wassermassen beim Wacken und Technik – das ist natürlich keine gute Kombination. Wie ein Event-Team dennoch für einen reibungslosen Ablauf des Festivals sorgt.

Achim/Wacken – Der nächste kräftige Regenguss pladdert auf das Festivalgelände. Der Boden kann längst kein Wasser mehr aufnehmen, und so stehen die rund 55.000 Metal-Fans beim Wacken Open Air (W:O:A) zum Teil knietief im Matsch, während sie zur Musik von Iron Maiden, Hammerfall und Kreator tanzen.

Sie gehören damit zu den Glücklichen, die es überhaupt auf das Festivalgelände, den Holy Ground, geschafft haben, bevor der Veranstalter aufgrund der sintflutartigen Regenfälle einen Anreisestopp verhängt hatte. Zwischen 80.000 und 100.000 Besucher drängen sich sonst auf dem Gelände – aus Sicherheitsgründen mussten dieses Mal viele Ticketinhaber unverrichteter Dinge die Heimreise antreten. Andere landeten unter anderem in einem Baumarkt oder zeitweilig auf Sylt – auf der Suche nach den dort campenden Punks.

Technik-Team aus Achim kümmert sich beim Wacken um mehrere Bühnen

Die, die dabei sind, lassen sich von den Unwettern die Feierlaune nicht vermiesen: „Hier ist zwischendurch Stimmung wie damals bei Woodstock“, berichtet Kevin Marks, Geschäftsführer von Solight Veranstaltungstechnik. Die Achimer Firma ist nach 2022 zum zweiten Mal in Wacken im Einsatz und sorgt dort unter anderem auf der Welcome-to-the-Jungle-Bühne, im Wikinger-Lager und bei den Resident-Evil-Unterkünften für Licht, Ton und Bild. „Wir haben unter anderem 230 Scheinwerfer, zwei Kilometer Kabel und 24 Lautsprecher sowie mehrere große Displays verbaut“, berichtet Marks.

Genauso wie die Festival-Teilnehmer, die sich einen Spaß aus der Situation machen, mit nacktem Oberkörper durch den Matsch rutschen und sich auch für das Metal-Yoga bereitwillig in den Schlamm legen, reagiert auch das Solight-Team auf die widrigen Umstände mit dem nötigen Humor.

Unsere Scheinwerfer könnte man auch in einen Pool schmeißen und sie würden trotzdem weiterleuchten.

„Die Wassermassen und unsere Technik – das ist natürlich keine gute Kombination. Nun macht sich für uns aber bezahlt, dass wir in den vergangenen Jahren in wasserfestes Equipment investiert haben. Unsere Scheinwerfer könnte man auch in einen Pool schmeißen und sie würden trotzdem weiterleuchten. Und auch die Stecker halten einen ordentlichen Regenguss aus“, erklärt Marks, der meist bis vier Uhr morgens auf den Beinen ist.

Viel los und viel Spaß: Wacken-Stimmung erreicht auch die Event-Techniker

Dann geht es für ihn in den Wohnwagen, den Solight extra für die Festivalsaison angeschafft hat. „Wir sind mit vier Kollegen rund um die Uhr vor Ort, um alle Schichten abdecken zu können. Es ist eine anstrengende Zeit, aber wir haben viel Spaß zusammen“, betont Marks.

Er lobt auch das positive Miteinander zwischen Technikern, der gesamten Produktion und dem Veranstalter. „Das Teamwork funktioniert auch in dieser Ausnahmesituation. Man feuert sich an wie in einer Sportmannschaft, kurz bevor das Spiel beginnt“, so Marks weiter.

Riesiger Aufwand für reibungslosen Wacken-Festival-Ablauf

Damit das Festival trotz der widrigen Bedingungen weitestgehend planmäßig über die Bühne gehen kann, sei ein riesiger Aufwand betrieben worden: „Der matschige Boden wurde zum Teil ausgekoffert und Hackschnitzel verteilt, damit die Metalfans den Bereich vor den Bühnen betreten können.“

Wir freuen uns jetzt schon darauf, unsere Technik vom Matsch zu befreien.

In der Nacht auf Sonntag endet das Festival. Dann starten Kevin Marks und seine Mitarbeiter mit dem Abbau – eine große Herausforderung, denn die Wege sind weitgehend unbefahrbar geworden. Nur Schlepper und Radlader haben überhaupt eine Chance, dort voranzukommen.

„Wir freuen uns jetzt schon darauf, unsere Technik vom Matsch zu befreien. Einige Scheinwerfer sehen ganz schön wild aus und würden zum Teil als archäologische Fundstücke durchgehen“, betont Marks und lacht.

Zu Hause angekommen, freut er sich dann auf sein eigenes Bett, eine warme Dusche und darauf, die Füße hochzulegen: „Wir sind hier den ganzen Tag in Gummistiefeln unterwegs. Wenn wir damit im Schnitt 18.000 Schritte durch den tiefen Matsch stapfen, spüren wir am Ende des Tages Muskeln, die wir vorher gar nicht kannten.“