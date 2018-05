Afa: Organisatoren rechnen mit 10 000 Besuchern

Achim - Von Sandra Bischoff. Rund 10 000 Besucher erwarten die Organisatoren am letzten Wochenende im Mai, wenn die Achimer Fachausstellung (Afa) im Gewerbegebiet Bierdener Mehren ihre Tore öffnet. Etwas mehr als 100 Aussteller aus Achim und umzu präsentieren sich auf insgesamt 5 000 Quadratmetern im gesamten Gewerbegebiet.

Damit hat die Messe laut Marko Thönsing, Vorsitzender der ausrichtenden Unternehmergemeinschaft Achim (Uga), in etwa die gleiche Größe wie vor zwei Jahren.

Die Messe öffnet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr für das Publikum. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag um 10 Uhr für geladene Gäste wie Politiker und Aussteller. Als Redner hat sich der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) angekündigt.

Die zweitägige und für Besucher kostenlose Veranstaltung richtet sich laut Thönsing an die ganze Familie. „Wir versuchen, für alle etwas anzubieten. Unsere Zielgruppe ist von 0 bis 99 Jahren, und wer älter ist, darf auch gerne kommen.“

Es gibt ein Kinderprogramm, eine Job- und Ausbildungsplatzbörse bei der sich örtliche Unternehmen vorstellen sowie Jobs zum Anfassen. „Verschiedene Firmen stellen dabei ihre Berufsbilder vor“, erklärt Thönsing.

Auf dem Ausstellungsgelände präsentieren sich Handwerker, Baufirmen, Dienstleister sowie Firmen und Anbieter aus den Bereichen Gesundheit, Lifestyle und Mobilität. „Alles, was heutzutage zum Leben gehört, können wir auf der Messe abbilden“, erklärt der Uga-Vorsitzende.

Rahmenprogramm mit Modenschauen

Der Bürgerbus bietet einen Shuttle-Service und hält an verschiedenen Stationen an der Straße Auf den Mehren. Auf dem gesamten Gelände gibt es laut Thönsing Sitzgelegenheiten. Im Zelt ist eine Bühne aufgebaut, auf der sich an beiden Tagen Vereine präsentieren. Am Sonntag um 12 und um 16 Uhr gibt es zwei Modenschauen von Active Fashion Iris Mode Traum aus Thedinghausen mit Live-Musik der Sängerin Mayura Datta, die bereits auf dem Weihnachtsmarkt aufgetreten ist. Außerdem öffnen die Waldheim-Werkstätten an beiden Tagen ihre Türen, und die Autohäuser im Gewerbegebiet warten ebenfalls auf Besucher.

Um den Gästen die Orientierung auf dem Gelände zu erleichtern, haben die Organisatoren laut Thönsing die Beschilderung und die Laufwege optimiert. Nun führen Wegweiser die Besucher gezielt zu den einzelnen Themenbereichen.

Die Parkplätze sind in diesem Jahr nicht mehr mittig auf dem Behnke-Gelände angesiedelt, sondern auf dem Feld bei den Firmen Köster und Wehrhahn. Dadurch biete sich den Besuchern eine bessere Eingangssituation und zudem biete die mehr als ein Hektar große Fläche mehr Platz für Autos.

Mit dem Zuspruch der Aussteller ist Thönsing zufrieden. Zweidrittel der angemeldeten Anbieter kommen ihm zufolge aus Achim, der Rest aus umliegenden Städten und Gemeinden. „Die Zahl der Teilnehmer zeigt, dass die Messe gut angenommen wird. Wir können stolz sein, dass mehr als 100 Aussteller mitmachen, das ist genau die richtige Größe.“