Ära am Amtsgericht endet

Die langjährige Amtsgerichtsdirektorin Sabine Reinicke war erst im März in ein neues Büro in der umgebauten früheren Justizvollzugsanstalt umgezogen. Eine Museumszelle, die sie hier zeigt, blieb erhalten. © mix

Achim – Am Amtsgericht Achim ist eine Ära zu Ende gegangen. Direktorin Sabine Reinicke hat sich nach rund zwei Jahrzehnten an der Spitze der Justizbehörde vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Diesen Schritt vollzog die 64-Jährige, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits Ende Juni. Ihr Nachfolger ist Nikolai Sauer, wie aus einer knapp gehaltenen Pressemitteilung des Landgerichts Verden von diesem Freitag hervorgeht.

Danach hat dessen Präsident, Thomas Glahn, ihm die Urkunde für den Chefposten am Amtsgericht Achim am 9. August übergeben. Sauer war der Pressemitteilung zufolge bislang Vorsitzender Richter am Landgericht Verden.

Und steigt nun auf der Karriereleiter eine Stufe höher. „Ich freue mich, Herrn Sauer im Kreis der Amtsgerichtsdirektorinnen und Amtsgerichtsdirektoren begrüßen zu dürfen“, sagte Glahn nach der Urkundenübergabe, informiert Sara Teufel, Pressedezernentin und Richterin am Landgericht Verden.

Vorgezeichnet war der Weg des neuen Behördenleiters in das Justizwesen nicht. Nikolai Sauer wuchs nach Angaben von Teufel in Syke auf und absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Danach begann er ein Jurastudium in Bremen, wo er auch sein Referendariat abschloss. In der Hansestadt war Sauer von 2009 an Richter auf Probe am Amtsgericht und anschließend auf Lebenszeit ernannter Staatsanwalt, bis er als Richter am Landgericht Bremen ernannt wurde.

2018 wechselte der Syker in die niedersächsische Justiz. Dort war Sauer am Landgericht Verden in der Verwaltung und in verschiedenen Strafkammern tätig. Zuletzt saß er unter anderem der 10. großen Strafkammer vor.

Das Amtsgericht Achim ist laut Sara Teufel in seinem Bezirk für alle kleinen und mittleren Strafsachen sowie zivilrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Wert von 5 000 Euro zuständig. Daneben gehören zu seinen Aufgaben zum Beispiel auch familienrechtliche Auseinandersetzungen, Betreuungs-, Nachlass-, Insolvenz- und Registersachen.

Für all das zeichnete die bisherige Amtsgerichtsdirektorin Sabine Reinicke, die am Freitag für ein Gespräch nicht zu erreichen war, viele Jahre lang verantwortlich. Die Chefin der Behörde mit rund 50 Beschäftigten hatte erst im März ihren Dienstsitz im Dachgeschoss der Nebenstelle 1, dem früheren Achimer Rathaus, geräumt und das neue Büro im alten Gefängnistrakt bezogen.

Wie berichtet, war die bereits 2012 geschlossene Justizvollzugsanstalt (JVA) nach einem zweijährigen aufwändigen Umbau mit dem Hauptgebäude des Amtsgerichts in der Fußgängerzone verknüpft worden. Zwei Millionen Euro steckte das Land Niedersachsen in die Maßnahme, wodurch die bisherige Nebenstelle 2 ganz aufgegeben werden konnte.

Ernennungsurkunde für Nikolai Sauer (rechts), überreicht von Landgerichtspräsident Thomas Glahn. © landgericht verden

Die früheren 35 Haftplätze der JVA Achim wichen zwölf modernen Büroräumen, Sanitäranlagen und einer Teeküche. „Aber wir haben noch eine Museumszelle übrig gelassen“, sagte und zeigte Reinicke im März bei einem Rundgang durch das runderneuerte Gebäude.

Die Direktorin bezog ein Büro im Obergeschoss. „Hier waren früher zwei Zellen, die Wand dazwischen wurde entfernt“, erklärte sie. Und deutete auf die unverputzte Klinkerwand – „sehr schön, die gefällt mir ganz besonders“.

Das Gebäudeensemble von 1864 aus rotem Backstein, das unter Denkmalschutz steht, bezeichnete Reinicke bei der Einweihungsfeier Mitte April im Beisein der niedersächsischen Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann (SPD) als „Juwel“. Es sei geschaffen worden, um die 1852 im Königreich Hannover in Kraft getretene Trennung von Verwaltung und Rechtsprechung in die Tat umzusetzen.

Reinicke, deren regulärer Ruhestand im kommenden Jahr angestanden hätte, legte sich für das Großprojekt des Landes erheblich ins Zeug. „Wir hatten 91 Baubesprechungen“, berichtete sie.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld sprach bei der Feier von einer „sehr guten Zusammenarbeit“ mit dem Amtsgericht. Und schickte ein persönliches Lob für die Direktorin hinterher. Sabine Reinicke repräsentiere bei vielen öffentlichen Veranstaltungen in Achim die Justiz.

