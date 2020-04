Achim - Von Ingo Schmidt. Es war der 9. Februar, als Störchin Conny den Horst bezog, ihr Gatte Peter kam zwei Tage später. „Das ist eher ungewöhnlich“, sagt Erika Diers, „denn normalerweise kommen die Männchen zuerst.“ Mittlerweile in der 14. Saison bieten Erika und Rudolf Diers dieser beeindruckenden Vogelgattung eine Bleibe für ihr Brutgeschäft. Jedes Frühjahr erwartet das Uphuser Rentner-Ehepaar, aber auch die Nachbarschaft der gesamten Siedlung, mit Spannung Adebars Ankunft. „Alle Paare heißen bei uns Conny und Peter“, erklärt Erika Diers, „benannt nach unseren Enkeln.“

Mit großem Interesse, viel Fürsorge und Herzblut begleiten Erika und Rudolf Diers das alljährliche Schauspiel direkt über ihren Köpfen. Vom Frühjahr bis zum Spätsommer schauen sie täglich auf die Ereignisse in rund elf Metern Höhe und dokumentieren die Bruterfolge. „Die Störche kommen jedes Jahr früher“, stellt Rudolf Diers fest. Hätten sie vor Jahren noch Anfang oder Mitte März den Horst bezogen, so bereiten sie nun schon im Februar ihre Brutstätte vor. Ist alles vorbereitet, legt die Störchin im Abstand von jeweils zwei Tagen bis zu fünf Eier.

Dieses Pärchen brütet seit dem 14. März. „Kurz nach Ostern müssten sie schlüpfen“, rechnen die Großeltern vor. Da die Küken auch in Abständen schlüpfen, haben die späten oft schlechte Karten. Gegen die stärkeren Geschwister können sie sich kaum behaupten, und deshalb erreichen durchschnittlich nur zwei das Erwachsenenalter.

Rudolf Diers war früh fasziniert von Ciconia ciconia, so die lateinische Bezeichnung der imposanten Gleiter. Er wollte immer einen eigenen Horst betreuen, und als in der Nachbarschaft ein bestehendes Nest nicht wieder bezogen wurde, machte er sich auf die Suche nach einem geeigneten Wagenrad.

Von den Achimer Stadtwerken organisierte er sich dazu passend einen ausrangierten Telegrafenmast, den die Uphuser Jugendfeuerwehr im Sommer 2005 im Rahmen einer Naturschutzaktion aufstellte. Im darauffolgenden Frühjahr wurde der Horst aufgesetzt, und schon eine Woche später habe ein erster Storch draufgesessen. „Aber der hat nicht gebrütet“, erinnert sich Erika Diers. Dafür fand im Folgejahr ein Pärchen den Nistplatz ideal. Und seitdem jedes Jahr aufs Neue.

Damit Opa Diers nicht immer auf dem Dachfirst seines Hauses herumbalancieren muss, um die Zahl der Eier zu prüfen oder die Befindlichkeit der Küken, haben die Kinder von Erika und Rudolf Diers eine Live-Cam am Horst installiert – so sind die Herbergseltern auch im Urlaub stets auf dem Laufenden. „Im letzten Jahr fehlte plötzlich ein Jungvogel“, berichtet der 73-Jährige, „da haben wir schnell unsere Tochter informiert.“

Das Tier war aus dem Nest gefallen, aber Nachbarn hatten bereits die Polizei und den ehrenamtlich bestellten Storchenbeauftragten des Landkreises informiert. Die Helfer transportierten den Vogel dann in eine Storchenaufzuchtstation. „Ich hätte den Storch einfach wieder in den Horst gehoben“, erklärt der frühere Modellbauer, „aber so war das natürlich auch in Ordnung.“

Schon oft sei ein Jungtier aus dem Nest gefallen, denn wenn sich die Geschwister um Futter streiten, gehe es in schwindelerregender Höhe heiß her. Das Zurücksetzen sei normalerweise kein Problem – nähert man sich dem Horst, stellen sich die Jungen einfach tot. Einmal allerdings nicht: Als Rudolf Diers wieder ein herausgefallenes Tier zurücksetzen wollte, sei der zweite einfach weggeflogen. Aber weil der noch gar nicht flügge war, habe sich der besorgte Storchenvater mit dem Fahrrad auf die Suche gemacht. Jungvogel und Eltern fand er schließlich auf einem Acker, aber einfangen konnte er den Junior nicht. Glücklicherweise tauchten etwas später alle gemeinsam wieder im Horst auf. „Vom Fliegen hatte der Nachwuchs aber erstmal genug“, blickt Erika Diers zurück. Erst 14 Tage später hätten die Jungtiere Flugversuche unternommen.

Zwei Mal pro Saison betreibt Rudolf Diers Nestpflege: Im Herbst räumt er den Innenbereich aus und füllt ihn im Frühjahr mit Holzhackschnitzeln und Stroh wieder auf. „Wenn das Material zu fest ist“, weiß der Fachmann, „kann das Regenwasser nicht abfließen.“ So mancher Jungvogel sei deshalb schon im Nest ertrunken, aber nicht bei ihm.

Die Klapperstörche seien nicht besonders lärmempfindlich, würden aber die Geduld ihrer Gastgeber manchmal strapazieren. Hin und wieder greifen Fremdstorche die Gelege an. „Das sind Heranwachsende ohne eigene Brut“, vermutet Diers. „Sie stören den Nestbau, beschädigen das Gelege oder greifen die Küken an.“ Das geschehe mit Vorliebe bei Vollmond um Mitternacht, mache unglaublich großen Krach und sehe grausam aus. Oft klappern die Eltern deshalb schon laut mit den Schnäbeln, wenn sich bereits in weiter Entfernung ein solcher Störenfried erahnen lässt.

Die Jungvögel liegen dem Rentnerpaar sehr am Herzen und es benennt sie nach dem Alphabet. Inzwischen sind sie beim Buchstaben „N“ angelangt. Die neuen Küken werden deshalb auch Nora und Noah heißen.

Sorgen bereitet dem Ehepaar der geplante Ausbau des Industriegebiets Achim-West, denn die Zufahrtsstraße soll keine hundert Meter hinter ihrem Garten verlaufen. Es habe wohl der Plan bestanden, den Horst nach Embsen umzusiedeln. Auf Nachfrage bei den zuständigen Behörden habe man bisher allerdings keine klare Auskunft erhalten.