Acoustic-Festival in der Aula geplatzt

ACHIM - Ed Sheeran ist zwar unglaublich populär, doch das Interesse am geplanten ersten Achimer Acoustic-Festival „Fisch Muss Schwimmen“ mit aufstrebenden jungen Bands und handgemachter Musik – auch der rockigeren Art – hielt sich offenbar sehr in Grenzen.

Weil „die Eintrittskarten für die Aquariumseröffnung nicht den reißenden Absatz gefunden haben, der nötig gewesen wäre“, haben die Veranstalter nun alles abgesagt. Dabei seien die Voraussetzungen ins Sachen Veranstaltungsort, Musikmix und Organisationsteam sehr gut gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Offenbar gebe es aber in Achim und umzu nicht genug „Freunde guter Musik, die den Wert einer Live-Performance schätzen und wissen, dass Musiker sich keine goldene Nase verdienen, aber tatsächlich auch nicht nur von der Hand in den Mund leben“. Fisch Muss Schwimmen war für Sonnabend, 20. Oktober, in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums geplant – mit der Bremer Band „We Are Riot“ als Headliner. Das Musikereignis sollte die Vorstufe zu einem jährlichen Open-Air-Festival sein.

Kosten für erworbene Karten werden selbstverständlich erstattet, teilen die Veranstalter Ulrik Borcherdt von „Solight“ und Thomas van der Schalk von der Achimer Band „Fishbait Tree“ noch mit.