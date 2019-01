Acht Monate Haft für Hosendiebstahl

VON LISA DUNCAN

Achim / Posthausen – Drei Herrenhosen im Gesamtwert von 89,95 Euro brachten einen 58-Jährigen Mann aus Ganderkesee in die Bredouille: Im März 2018 hatte er die Oberbekleidung aus einem Kaufhaus in Posthausen mitgehen lassen, ohne zu bezahlen, und war von einem Kaufhausdetektiv dabei erwischt worden. Nun musste er sich wegen Diebstahls vor dem Achimer Amtsgericht verantworten. Der Mann war indes nicht das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Laut Anklageschrift hatte er sich die Beinkleider unter einer mitgebrachten Hose über den Arm gehängt und dann das Geschäft verlassen. Auf dem Parkplatz stellte ihn der Kaufhausdetektiv, der ihm sofort ein Hausverbot erteilte und mithilfe einer Kollegin den Wagen des Angeklagten nach weiterem Diebesgut durchsuchte.

„Ich weiß, was ich da getan habe“, räumte der Angeklagte die Vorwürfe sofort ein und zeigte auch Reue. Er beteuerte allerdings, dass er die Hosen ursprünglich habe bezahlen wollen. Doch kurz vor dem Kauf sei er durch einen Anruf seiner Frau abgelenkt worden, so dass er das Gebäude ohne Umweg über die Kasse verließ. Die Extra-Hose will er nur dabeigehabt haben, um die Neuware mit seinem bevorzugten Hosenstoff zu vergleichen.

Das Vorstrafenregister des Angeklagten ist lang: Von 1982 bis 2015 war er mit Unterbrechungen bei verschiedenen Gerichten in Erscheinung getreten. Er hatte schon unter anderem wegen Diebstahls, Betrugs, Beleidigung und Steuerhinterziehung sowohl diverse Haft- als auch Geldstrafen verbüßt.

„Sie sind gerichtserfahren“, stellte Richter Matthias Hahn fest. Warum der Angeklagte zu einem solch notorischen Wiederholungstäter geworden sei, konnte er sich auf Nachfrage des Richters selbst nicht richtig erklären. Als Vater von zwölf Kindern seien ihm seine Probleme immer wieder über den Kopf gewachsen. Sein jüngster, bereits 18-jähriger Sprössling, soll ein Drogenproblem haben. Der Mann, der sich selbst als Sinti bezeichnete, hat keinen Beruf erlernt. Lediglich mit 19 habe er sich mit seinem Vater von Tür zu Tür als Scherenschleifer verdingt. Seit seinem 20. Lebensjahr ist er erwerbslos und lebt von staatlicher Stütze. Ein späterer Versuch, sich wieder selbständig zu machen, scheiterte: „Ist schwer geworden als Scherenschleifer“, so der Angeklagte.

Verurteilt wurde er schließlich zu acht Monaten Haft auf Bewährung. Das Gericht berücksichtigte das Schuldeingeständnis, aber auch die vielen Vorstrafen und den Versuch, die Tat im Nachhinein wie ein Versehen aussehen zu lassen. Bei einer Bewährungszeit von vier Jahren wird ihm ein Bewährungshelfer zugeteilt. Außerdem muss er innerhalb von vier Monaten 160 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.