„Achse zwischen City und Bahnhof stärken“

Von: Michael Mix

Die Busanbindung des Umlands, insbesondere nach Oyten und Thedinghausen, hält ein Planer für unzureichend. © -

Achim – Achim verfüge über eine „starke Bahnanbindung nach Bremen und Verden“, teilweise verkehrten Züge im 15-Minuten-Takt nach und von der Hansestadt, hob Moritz Gottschling vom Planungsbüro Argus in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz hervor. Dazu sei der Bahnhof barrierefrei und mit einer Radabstellanlage ausgestattet.

Auch den von einem Verein betriebenen Bürgerbus, der auf vier Linien rund 80 Haltestellen im 90-Minuten-Takt von Badenermoor bis Uphusen bedient, strich der Planer als einen Achimer Pluspunkt heraus. Für Autofahrer sei die Innenstadt ebenfalls gut erreichbar. Die Parkplätze rund um die Fußgängerzone, die eine angemessene Größe für Achim habe, reichten selbst an den Markttagen aus.

Trotz dieser und weiterer positiver Aspekte in Sachen Mobilität in der Innenstadt gebe es aber gleichwohl noch viel Handlungsbedarf auf diesem Feld in Achim, stellte Gottschling fest. Die Situation für Fußgänger, Rad- und Autofahrer sowie ÖPNV-Nutzer ließe sich noch verbessern. Bei der Präsentation eines Mobilitätskonzepts für die Innenstadt, das der Rat beauftragt hatte, hörten die im Ratssaal versammelten Kommunalpolitiker, Verwaltungskräfte, eine Handvoll Einwohner und die Pressevertreter allerdings kaum Neues. Immerhin hat Argus neben der Bestandsanalyse aber auch zehn konkrete Handlungsziele benannt.

Die Bürgerbeteiligung zu dem Thema im November sei mit gerade mal sechs Interessierten mau besucht gewesen, dennoch habe es „einige interessante Anregungen“ gegeben, sagte Gottschling. Auch diese hat das Kasseler Argus-Team nach seinen Angaben in das Arbeitspapier mit einfließen lassen.

Die Strecke zwischen der Innenstadt und dem Bahnhof stuft das Planungsbüro für Fußgänger und Radfahrer als unattraktiv ein. Die Ampel an der Pavillonstraße wirke als Hürde. © Mix

Als einen Hauptkritikpunkt benannte der Planer die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Bahnhof. Diese „zentrale Achse“ sei für Fußgänger und Radfahrer „bisher unattraktiv“. Die Ampel an der Pavillonstraße wirke als Hürde.

Die Radwege an den Hauptverkehrsstraßen seien „meist deutlich zu schmal“, bemängelte Gottschling außerdem. Ähnliches gelte für viele Bürgersteige, auch in Wohngebieten. Die Gehwegoberfläche sei vor allem in der Fußgängerzone „nicht vollständig barrierefrei“.

Die viel befahrenen Landesstraßen zu überqueren, falle Fußgängern oft schwer. Und noch nicht alle Einbahnstraßen in Achim habe die Stadt in der Gegenrichtung für Radverkehr freigegeben.

Für Autofahrer verbesserten die in jüngster Zeit angelegten Kreisel den Verkehrsfluss und die -sicherheit. Positiv seien auch die Aufpflasterungen an Kreuzungen von Nebenstraßen und Schrägbordsteine an neuen Grundstückszufahrten.

Negativpunkte sind Gottschling zufolge „Wohnstraßen mit Kfz-Schleichverkehr“ und das hohe Aufkommen von Autos rund um die Schulen; „die Feldstraße ist überlastet“. Überdies gebe es bisher keine Stellplatzsatzung, über die auch weitere Mobilitätsangebote geregelt werden könnten. So sei beispielsweise Carsharing in Achim ausbaufähig.

Darüber hinaus hält Gottschling die Busanbindung des Umlands für verbesserungsbedürftig. Insbesondere nach Oyten und Thedinghausen fehle eine Taktung. „Wir können froh sein, wenn die bestehenden Fahrpläne eingehalten werden; wenn zum Beispiel die Hauptlinie 740 zuverlässig verkehrt“, hakte Herfried Meyer (SPD) mit Blick auf die Personalprobleme bei den Unternehmen, was immer wieder zu Ausfällen von Bussen führt, ein.

Bei den „Leitzielen für die Innenstadt“ stehe die Stärkung des Zentrums obenan. Was durch eine höhere Aufenthaltsqualität dort, Barrierefreiheit, kurze Wege und eine Mobilitätswende mit einem verringerten Kfz-Verkehr erreicht werden könne. Gottschling führte dazu die Stichworte „Nachhaltigkeit“, „Lebensqualität“, „Innenstadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort“ an.

Und schließlich hat das von Michael Volpert geleitete Argus-Team folgende „Handlungsziele“ formuliert:

„1. Wichtige Gehwegverbindungen ausbauen, insbesondere Innenstadt–Bahnhof;

2. Barrierewirkung von Fahrbahnen reduzieren;

3. Radrouten stärken, Radvorrangroute Innenstadt– Bahnhof;

4. Kfz-Verkehre außerhalb vom Zentrum leiten und organisieren;

5. Busangebot auf allen wichtigen Relationen takten und ausweiten;

6. Fahrradparken ausbauen, Neubauprojekte als Chance nutzen;

7. Verknüpfte & digitale Mobilitätsangebote im Umweltverbund fördern;

8. Radwege an Hauptverkehrsstraßen attraktiv und sicher gestalten;

9. Kfz-Verkehr in Nebenstraßen beruhigen, Durchgangsverkehr vermeiden;

10. Knotenpunkte und Querungsanlagen sicher & barrierefrei gestalten“.