Achims Finanzlage wird deutlich schwieriger

Von: Michael Mix

Die fetten Zeiten sind vorbei. Die Stadt Achim wird in den kommenden Jahren voraussichtlich alles andere als im Geld schwimmen. Archivfoto: Bartz © -

Achim – Die Zeit positiver Ergebnisse sei erstmal vorbei, Achims Finanzlage werde in den kommenden Jahren vor allem wegen galoppierender Bau-, Energie- und Klimakosten sowie geplanter hoher Investitionen deutlich schwieriger. Das stellte Kämmerer Peter Hollwedel am Dienstag im Ratssaal mit Blick auf den Doppelhaushalt 2023/2024 fest. In die Vorberatungen dazu stieg der Finanzausschuss des Stadtrats in öffentlicher Sitzung ein.

„Die Erträge werden in den nächsten Jahren ein Stück weit geringer ausfallen als die Aufwendungen“, sagte Hollwedel. Für das kommende Jahr hat die Kämmerei ein Minus von 5,8 Millionen Euro prognostiziert, für 2024 ist ein Fehlbetrag von 2,3 Millionen Euro ausgewiesen. Dafür führte der Finanzfachmann der Verwaltung drei Gründe ins Feld: steigende Personalkosten, erhöhte Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sowie wachsende Transfergelder, etwa für die Kreisumlage. Anders als zuletzt sei beim sogenannten Ergebnishaushalt in naher Zukunft mit keinen Überschüssen mehr zu rechnen.

Die Aussichten für den eher noch wichtigeren Finanzhaushalt, der unter dem Strich abbildet, über wieviel liquide Mittel, Vermögen und Schulden die Stadt verfügt, stufte der Kämmerer sogar als „problematisch“ ein. „Die Schere zwischen den Einzahlungen – das sind unter anderem Zuschüsse von übergeordneten Ebenen – und den Auszahlungen, überwiegend Investitionen, geht immer weiter auseinander“, erläuterte Hollwedel.

Er verwies auf eine Reihe von „Kostenbrocken“, die mit dem kommenden Doppelhaushalt und in den Folgejahren zu bewältigen seien. Etwa der Bau des Radschnellwegs für 15 Millionen Euro, der allerdings vom Bund stark subventioniert wird, sowie Ausgaben für die IGS und die „nördliche Innenstadt“ in Höhe von je 12 Millionen Euro. „Außerdem muss der Ganztagsbetrieb an den Grundschulen bis 2026 umgesetzt sein.“ Vorhaben, die die Stadt ohne Kreditaufnahmen wohl nicht hinbekommen werde.

„Wir müssen Fremdfinanzierungen vornehmen, um die Investitionen zu bezahlen“, leitete Hollwedel sein Fazit ein. Die Stadt könne „nicht mehr unbeschwert in die nächsten Jahre gehen“.

Schon jetzt habe die Verwaltung einen Kredit über sieben Millionen Euro aufgenommen, ergänzte Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Aber die Stadt schaffe dafür Werte, etwa den IGS-Ausbau. „Da sollten jedoch nicht noch weitere Schippen obendrauf kommen“, mahnte der Verwaltungschef die Ratsmitglieder, bei den anstehenden Haushaltsberatungen keine zusätzlichen Ausgabenwünsche zu äußern.

Vor dem Hintergrund, dass Experten für die nächsten Jahre die „größte Finanzkrise der Bundesrepublik“ erwarteten und damit die Probleme nicht hausgemacht seien, sehe der Achimer Haushalt „noch ganz passabel“ aus, meinte Michael Schröter (Grüne). Er forderte jedoch, die Ausgaben für das Projekt „Achim-West“, für das es 2022 voraussichtlich keinen Planfeststellungsbeschluss des Landkreises mehr geben werde, aus dem Doppelhaushalt herauszunehmen. Veranschlagt seien lediglich Planungsmittel von 250 000 Euro für 2023 und 500 000 Euro für 2024, entgegnete Kämmerer Hollwedel.

„Wir segeln hart am Wind und können uns in den nächsten Jahren nicht viel erlauben“, urteilte Nadine Fischer (CDU). Am „jetzt schon knappen“ Personal sollte die Stadt allerdings nicht sparen und möglichst auch keine Steuern erhöhen. Fischer schlug stattdessen vor, „einige Großprojekte“ zu verschieben.

Anders als vom Grünen Schröter behauptet, seien die zu erwartenden finanziellen Nöte Achims keineswegs nur Entwicklungen in Deutschland und der Welt geschuldet, sagte Hans Baum (FDP). Es liege auch an Forderungen des Stadtrats. „Wir kippen Kosten nächsten Generationen vor“, kritisierte Baum und verlangte, „den Rotstift in die Hand zu nehmen“.

Herfried Meyer (SPD) vertrat einen ganz anderen Standpunkt. Die geplanten Investitionen, etwa für Kindergärten und Schulen, „werden sich inbesondere für die jüngeren Generationen auszahlen“, meinte er. Die Verwaltung habe mit dem vorgelegten Zahlenwerk gute Arbeit geleistet, lobte Meyer. „Wir sind mit dem Haushalt, so wie er ist, erstmal sehr zufrieden“, bekräftigte seine Parteifreundin Petra Geisler.

Joachim Munderloh (AfD) warnte vor einer bevorstehenden Rezession, die auch in Achim manches Vorhaben in Frage stelle. Infolge des wirtschaftlichen Niedergangs werde die Stadt mit zurückgehenden Steuereinnahmen zu kämpfen haben.