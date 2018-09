Achimerin gewinnt bei „Bingo“

Einmal im Fernsehen sein – dieser Traum vieler Menschen ist für Sabine Behl (Mitte) aus Achim wahr geworden. Die Tierschützerin war am Sonntag Kandidatin in der TV-Show „Bingo“. Unter 10 000 Mitspielern war sie laut dem NDR ausgelost worden. In der von Michael Thürnau und Ilka Petersen moderierten Live-Sendung in Hannover setzte sich Behl gegen eine Kandidatin aus Hohenfelde in Schleswig-Holstein durch. Die 55-Jährige gewann eine Städte-Reise nach Bremerhaven mit Besuch im Klimahaus im Wert von über 1 000 Euro, teilt der NDR mit.