Achimerin Amely Hamilton ist mit der Magie auf Du und Du

Von: Lisa Duncan

Teilen

Mit Skelett und Einhorn im Garten: Amely Hamilton lebt als Magierin einen Traum. © Duncan

Baden – Wenn man Amely Hamilton fragt, wie sie sich selbst beschreiben würde, ist sie nicht um eine Antwort verlegen: „Ich kann zaubern, habe ein Einhorn im Garten und einen Wolf als Haustier“, erklärt die 42-Jährige. Unter normalen Umständen könnte eine solche Aussage darauf schließen lassen, dass diese Frau nicht alle Tassen im Schrank hat. Bei Hamilton hat das schon seine Richtigkeit, denn sie ist von Berufs wegen anders.

Die Wahl-Badenerin entstammt einer Künstlerfamilie in vierter Generation – quasi einer Zauberer-Dynastie – und steht seit ihrem 14. Lebensjahr auf der Bühne. Okay, das Einhorn ist aus Holz und mit dem „Wolf“ ist der wuschelige Wolfsspitz „Akelo“ gemeint. Die Redakteurin sah auf dem Weg ins Haus übrigens zuerst ein weißes Pferd. Für Hamilton ist der Fall klar: „Man sieht, was man sehen will.“

Im Landkreis Verden und darüber hinaus ist Amely Hamilton durch öffentliche Feste bekannt, wo sie auf Anfrage als Clown, Magierin und/ oder Ballonkünstlerin in Erscheinung tritt. „Man kann alles aus Ballons machen“, ist Hamilton überzeugt. Aus zwei bis drei Exemplaren formt sie einfache Figuren wie ein Herz oder eine Blume. Für aufwendigere Gebilde, wie eine Spinne oder ein Motorrad, können schon mal bis zu 30 Luftballons verbaut werden.

Hier zeigt die Künstlerin Ballonkunst beim Schlossgartenfest in Etelsen. © Bartz

Bei ihrem nächsten Einsatz am Samstag, 26. November, beim Weihnachtsmarkt auf dem Hof Beckröge in Etelsen sind Ehemann Sebastian und Sohn Lian zur Verstärkung dabei, unter anderem mit Leuchtstab-Akrobatik und Feuerschlucken. Ansonsten hat Sebastian Hamilton seine eigene Show, „eine Mischung aus Kampfkunst und Fakirkunst“.

Mehr und mehr will Amely Hamilton die ganze Familie in die Zaubershows einbinden – dazu gehört auch die sechsjährige Tochter Jaina. „Ich bin ja selbst in diese magische Welt reingewachsen“, erzählt sie. „Und dieses Sich-Ausleben-Dürfen wollen wir den Kindern auch vermitteln.“ Das schlägt sich zum Beispiel darin nieder, dass die Familie jährlich zu Halloween eine große Party ausrichtet, inklusive Spielen und einem Grusel-Korridor für Kinder. „So kann man einmal im Jahr sein wahres Gesicht zeigen“, bemerkt Hamilton augenzwinkernd.

Schon Amely Hamiltons Großvater, Mitbegründer des Zauberervereins „Magischer Zirkel“, setzte als Illusionist Maßstäbe. Unter anderem tourte er als einer der ersten Magier auf Kreuzfahrtschiffen durch die Weltgeschichte. Dass Zauberer ihre Tricks nicht verraten, ist bekannt. Großvater Hamilton nahm selbst seinen Sohn von dieser Regel nicht aus, erzählt die Enkeltochter. Um in den Magier-Verein aufgenommen zu werden, musste ihr Vater folglich seine eigenen Tricks entwickeln und trat 2001 in der Sparte „Groß-Illusion“ bei den deutschen Zaubermeisterschaften an. Zugleich war es einer der ersten Auftritte für die damals 14-jährige Amely mit Eltern und Bruder. Das Genre Großillusion umfasst übrigens Showelemente wie Schweben oder Personenaustausch. „Ich wurde im ‘Cubus’ zerteilt“, berichtet Hamilton. Damit qualifizierte sich ihr Vater für die deutsche Meisterschaft, wo sie unter anderem gegen die Ehrlich Brothers antraten, erzählt Amely Hamilton, und dabei schwingt schon ein bisschen Stolz mit.

Heute hat Hamilton ein festes Showprogramm, mit dem sie vor Kindern bis zum Alter von zehn Jahren auf Geburtstagsfeiern, in Kindergärten oder Schulen auftritt. Auch für Messen oder Veranstaltungen kann man sie buchen – das reicht von Erntefesten bis zur Eröffnung von Windkraftanlagen. Auch wenn sie als 16-Jährige zugunsten der Zaubershows am Wochenende auf Disco-Besuche verzichten musste, bereut sie bis heute nichts: „Das ist ein Schatz, solche Erfahrungen machen zu dürfen. Und ich finde es einfach toll, die Leute glücklich zu machen und zum Staunen zu bringen.“

Zugegeben: 2020 und 2021 kam ihr Magierdasein wegen coronabedingter Lockdowns fast vollständig zum Erliegen. Für alle Fälle hat Amely Hamilton aber ein zweites finanzielles Standbein: Zehn Stunden pro Woche arbeitet sie im Präventionszentrum am Wall bei der Bremer Polizei und gibt Bürgern Tipps in Sachen Einbruchs- und Diebstahlschutz sowie Stalking und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und wenn ihr Ehemann nicht als Feuerschlucker vor Publikum agiert, unterrichtet er Berufsschüler in Nienburg.

Sebastian Hamilton tritt unter anderem als Feuerschlucker auf, hier auf der Halloween-Party der Familie. © -

Aus Zeitgründen ist Hamilton übrigens nicht in den „Magischen Zirkel“ eingetreten, hält sich aber durch ihren Vater über die neuesten Trends in Sachen Zaubertricks auf dem Laufenden. „Es hat sich viel getan in der Zaubererwelt. Hat man früher für Kartentricks eine Mausefalle eingesetzt, funktioniert das heute mit dem Handy“, erzählt sie.

Über Google ist Familie Hamilton aktuell übrigens nicht zu finden: Die Internetseite hat sie nach einem Hackerangriff vom Netz genommen, sie sei aber auch nicht auf die Werbung über soziale Netzwerke angewiesen. Wer sie bucht, kennt sie meist bereits über Visitenkarten und Mund-zu-Mund-Propaganda. „Das ist mir lieber so. Die Leute sollen ja nicht die Katze im Sack kaufen“, sagt Hamilton.

Die Faszination für Magie zieht sich übrigens auch durch Amely Hamiltons Freizeit („Der graue Alltag ist schon Kontrast genug“) – so mag sie in Film und Literatur Stoffe wie „Harry Potter“ oder „Herr der Ringe“ und hat mit der Familie auch schon die ein oder andere Zaubershow besucht. „Berufsbedingt schaue ich da vielleicht anders drauf als jemand, der nicht aus der Branche kommt“, räumt sie ein. Enttäuscht worden sei sie beispielsweise einmal von Hans Klock: „Dem ist eine Illusion schiefgelaufen und dann ist einfach der Vorhang gefallen und es lief zehn Minuten lang Musik.“ Gute Illusionisten wüssten hingegen auch solche Patzer zu nutzen, um etwa das Publikum in die Show einzubinden. „Nach dem Motto: Da ist uns die Magie jetzt mal kurz abhandengekommen.“