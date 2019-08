Achimer Weinfest klangvoll eröffnet

Zur Eröffnung des Achimer Wein- und Winzerfestes am Freitagabend kam als Ehrengast die Weinprinzessin Inga Storck vorgefahren. Mit dabei war auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld (l.). Bis Sonntag wird sich an den Ständen im Budendorf auf dem Bibliotheksplatz fast alles um edle Tropfen drehen. Den Organisatoren Silke Struckmeyer und Helmut Hornig, tatkräftig unterstützt von Rudi Knapp, ist zudem ein Programm gelungen, das Künstlern, Vereinen und Gruppen Gelegenheit für Präsentationen bietet. Nach der offiziellen Eröffnung mit Klängen der Jagdbläser Allerort war es an DJ Darco, die Festbesucher musikalisch zu unterhalten. häg / Foto: hägermann