Achimer Tastenakrobat in Vorderasien

„Mister Piano“ ist mit Partnerin Leslie-Lynn und neuem Riesenklavier in Kuwait aufgetreten

+ Spektakuläre Steigerung: klassisches vierhändiges Spiel auf dem Kopf stehend. Foto: Bihara Mustafa

Achim - Von Philipp Köster. Dennis Volk war in Kuwait. Für sich betrachtet ist diese Tatsache nichts Besonderes. Doch der Achimer hatte sein neues Klavier mitgenommen, um darauf gemeinsam mit seiner Partnerin Leslie-Lynn in einem riesigen Einkaufszentrum zu spielen – nicht aber etwa vierhändig, sondern vierfüßig. Denn Mister Piano, wie sich Dennis Volk als Künstler nennt, hat sich in der Region, etwa beim Auftritt bei der Sport & Schau in Verden, in Deutschland und ganz Europa einen Namen als Tastenakrobat gemacht. Auf Youtube haben bereits Millionen Zuschauer seine Shows gesehen.