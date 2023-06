Achimer Sterneneltern stellen neue Räume vor

Von: Anne Leipold

Teilen

Im neu eingerichteten Zimmer für die Kindergruppe: (v.li.) die Vereinsmitglieder Sarah Günther, Stefanie Gebers und Stefanie Schiffczyk sowie Bürgermeister Rainer Ditzfeld. © Leipold

Baden – Leinwände zieren den Flur und die Gruppenräume. Auf ihnen sind bunte Schmetterlinge angebracht. Ein jeder ist versehen mit einem Namen, einem Datum, einem Wunsch. Jeder einzelne hält die Erinnerung an ein Sternenkind wach. „Du wirst geliebt“, haben Eltern auf die Flügel geschrieben und „Wir werden dich immer im Herzen tragen“. Hell und großzügig sind die neuen Räume, in die der Verein Sterneneltern im März eingezogen ist und die er am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür offiziell eingeweiht hat. „Der Platz wird wirklich benötigt“, sagt Vereinsvorsitzende Stefanie Gebers.

Seit Januar hat der Verein die Schlüssel für die ehemalige Küsterinwohnung. Seither wurden von den Mitgliedern Fliesen abgeschlagen, Wände und Heizungen neu gestrichen, Böden verlegt, eine Küche, die über ein Crowdfunding und durch Spenden finanziert werden konnte, eingebaut und Steckdosen und Schalter erneuert.

„Wir haben ganz viel tolle Unterstützung gehabt“, ist Gebers dankbar für die Arbeit der Azubis von fünf Malerfirmen, die gespendete Arbeitsleistung eines örtlichen Raumausstatters sowie eines Elektrikers und die Bereitstellung der Wandfarbe durch eine weitere Firma: „Die haben alle sehr viel gearbeitet.“

Zwei Gruppenräume werden für die Selbsthilfegruppen, die Teamtreffen und den Rückbildungskurs, der zum ersten Mal im Mai angeboten wurde, genutzt. Einen eigenen Raum hat der Verein für die neu gestartete Kindergruppe liebevoll hergerichtet: „Kindertrauer ist sehr bunt, deshalb ist dieser Raum fröhlich gestaltet.“ Generell war es dem Team wichtig, dass die Räume ansprechend und freundlich aussehen und den Eltern nach dem Ärztemarathon in der sterilen Atmosphäre der Kliniken ein gemütliches Wohnzimmer anzubieten. Was früher in einem kleinen Nischenraum und verteilt auf den Dachböden der Mitglieder gelagert wurde, hat nun seinen Platz in den Kellerräumen gefunden: Materialien für die Gruppenarbeit, für Messebesuche, für die Akutbegleitung von Eltern sowie Kleidung und Erinnerungsstücke. Der Verein unterstützt Sterneneltern beispielsweise bei der Beerdigung und bietet die Möglichkeit, die Sternenkinder bis zur Bestattung in den eigenen Räumen zu behalten.

Ein großer Raum mit Spinden wurde am Sonntag in ein kleines Kino umfunktioniert, wo sich die Besuchenden mehrere Imagefilme des Vereins ansehen konnten, um einen Eindruck von der Arbeit zu erhalten. An heißen Tagen kann der kühle Raum für Gruppen genutzt werden. Aber auch der Garten bietet Platz für Treffen im Freien. Für diesen sucht der Verein noch Menschen, die sich ehrenamtlich für Gartenarbeit begeistern können.

„Wir haben mit dem Kirchenvorstand und der Kirchengemeinde ein ganz tolles Miteinander“, erzählt Gebers. „Wir passen örtlich und thematisch gut zueinander.“ Zwar wussten sie zunächst nicht, wie sie mit der Adresse Am Friedhof umgehen sollen, in der Gruppe aber sind sie zu dem Schluss gekommen, dass auch das passt. „Die Eltern sind fast alle viel auf dem Friedhof.“

„Ich glaube, dass wir mit den neuen Räumen mehr wachsen werden“, sagt Gebers. „Wir merken, dass der Bedarf da ist.“ Schon kurz nach dem Umzug hat der Verein sein Angebot um den Rückbildungskurs und die Kindergruppe erweitert. Eine Männergruppe befindet sich in der Gründung, ein Vater werde die Leitung übernehmen, erzählt Gebers. Es habe sich viel verändert, seit sie 2014 die Selbsthilfegruppe gegründet hat, aus der der Verein hervorgegangen ist. Die Menschen würden sich mehr öffnen. Viele ältere Menschen würden jetzt ihre Geschichten erzählen, die früher ein Tabu waren. Auch gehören die Schulungen des Vereins inzwischen fest in das Programm der Geburtshäuser. Um dem Bedarf gerecht werden zu können, sucht der Verein weiterhin Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen möchten und auch gerne erst einmal schnuppern dürfen. „Sterben, Tod und Trauer müssen nicht schrecklich sein“, sagt Gebers. „Der Tod ist sehr friedlich.“ In den Selbsthilfegruppen sehen Eltern, dass sie nicht allein sind, dort fühlen sie sich in ihrer Trauer und Wut verstanden und können umso mehr Hoffnung schöpfen, erklärt Gebers. „Es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit.“

„Der Verein macht einen ganz tollen Job“, lobt Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der Mitglied im Verein ist. Der Verein zeige, dass es eben nicht normal sei, wie in seinem Fall drei gesunde Kinder zu haben. „Was sie in den neun Jahren geschaffen haben, davor kann ich als Bürgermeister nur den Hut ziehen.“ Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möchte, spendet dafür auf das Konto bei der Kreissparkasse Verden, IBAN: DE61 2915 2670 0020 4715 46.

Die Sterneneltern stellten ihre neuen Räume bei einem Tag der offenen Tür vor. © Leipold