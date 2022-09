Achimer Stadtwerke die Günstigsten der Teuren

Vorstandssprecher Sven Feht rechnet mit sinkenden Energiepreisen im kommenden Jahr

+ © Bartz Janina Neuhaus vom Marketing der Stadtwerke Achim und Vorstandssprecher Sven Feht sprechen über den Energiemarkt. © Bartz

Achim – Zwei Wochen hat es gedauert, um einen Gesprächstermin mit ihm zu bekommen. Aber dann nahm sich Sven Feht, Vorstandssprecher der Achimer Stadtwerke, zweieinhalb Stunden Zeit, um sich den Fragen der Presse zu stellen.

Allein eine Stunde bemühte er sich redlich darum, anhand von Grafiken die Entwicklung der Energiepreise und die aktuelle Dynamik des Marktes zu erklären. Dabei fielen Begriffe wie Spot- und Terminmarkt, Lastprofil, Merit-Order und OTC – dazu lieferte Sven Feht ein üppiges Zahlenwerk.

Auf die wichtigste Frage hatte er jedoch noch keine Antwort: Wie entwickeln sich die Energiepreise in den kommenden Monaten? „Dazu kann ich keine Prognose geben, denn die wäre garantiert falsch“, so Feht, der Verständnis für die Sorgen seiner Kunden hat, aber keinen Grund zur Panik sieht. Er selbst blickt sogar optimistisch in die Zukunft: „Alle rechnen damit, dass sich die Preise im kommenden Jahr wieder auf einem vernünftigen Niveau bewegen werden.“

Zuvor hatte Feht etwas getan, was in den Jahren zuvor undenkbar gewesen wäre. Er bemühte ausgerechnet das Vergleichsportal Verivox, um aufzuzeigen, dass die Stadtwerke Achim als Grundversorger für die Strom- und Gaskunden derzeit das Maß der Dinge sind. „Wir sind dort sonst nie Top of the Pops, sondern bewegen uns eher im Mittelfeld“, staunt Feht, der es nach eigenen Worten nicht für möglich gehalten hatte, dass es einmal so weit kommt: „Unsere langfristige Einkaufsstrategie lässt es nicht zu, dass wir auf kurzfristige billige Spitzen reagieren. Stattdessen legen wir großen Wert auf einen vernünftigen und sauberen Einkauf – das macht sich in der aktuellen Situation bezahlt.“

Beispielhaft zieht er den Vergleich des Grundpreistarifs III. Bei den Stadtwerken zahlen Kunden, die zu dritt in einem älteren Haus leben und dabei pro Jahr 18 000 Kilowattstunden Gas verbrauchen, etwa 304 Euro pro Monat – „beim günstigsten Anbieter auf Verivox sind es 250 Euro pro Monat mehr“, erklärt Feht. Ähnlich sieht es bei den Strompreisen aus. Dennoch stellt Feht klar: „Unabhängig davon, wo wir stehen, sind das Wahnsinnspreise, und das ist langfristig nicht gut.“

Auslöser für den Schlamassel ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. „Seitdem sind die Einkaufspreise um mehrere Hundert Prozent gestiegen. Das können wir auch nicht mit Gewinnen aus den Vorjahren puffern“, betont Feht. Auch für die Stadtwerke sei die Situation eine Herausforderung: „Wir profitieren nicht von der Situation, wir sind aber weiterhin stabil aufgestellt.“

Bereits dreimal in diesem Jahr haben die Stadtwerke die Gaspreise erhöht: Vom 1. Januar an lag der Arbeitspreis je Kilowattstunde im günstigsten Grundpreistarif III bei 8,22 Cent, ab dem 1. Mai bei 10,84 Cent und seit dem 1. September bei 16,67 Cent. Zum 1. Oktober wird zusätzlich die Gasumlage fällig, was den Preis auf dann 19,55 Cent pro Kilowattstunde erhöht.

Um zu verhindern, dass eine zu hohe Nachzahlung droht, haben die Stadtwerke auch die Abschläge der Kunden erhöht. „Wir berechnen den Abschlag auf Grundlage des Verbrauchs des Vorjahres – wer nun Energie einspart, sollte eine Rückzahlung erhalten“, kündigt Feht an.

Beim Gaspreis schlagen vor allem der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar und Ende August die Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Buche, die damals eine grundlegende Reform des Strommarktes in Europa angekündigt hat. Sven Feht erklärt dazu: „Der Markt reagiert sehr stark auf Stimmungen. Es wäre deshalb wichtig, dass mehr Ruhe einkehrt.“

Der Stadtwerke-Vorstandssprecher rät Kunden dazu, sich mit allen Fragen vertrauensvoll an die Mitarbeiter des Servicecenters zu wenden. Auf der Internetseite www.stadtwerke-achim.de informiert das Unternehmen darüber, welche Möglichkeiten Kunden haben, die ihre Abschläge nicht mehr bezahlen können. „Wir bieten auch die Möglichkeiten einer Stundung an, aber diese löst das Problem leider nicht“, so Feht. Stattdessen sei es wichtig, den Energieverbrauch bestmöglich zu reduzieren. Wie das geht, dazu haben die Stadtwerke auf ihrer Internetseite einige Tipps zusammengestellt. „Es ist in jedem Fall ratsam, nur noch die wichtigsten Räume des Hauses zu heizen und die Temperatur anzupassen – schon ein Grad Celsius weniger hilft dabei, überproportional viel Gas einzusparen“, so Feht. Schon vor Beginn der Heizperiode hätten die Stadtwerke demnach festgestellt, dass viele Kunden ihr Heizverhalten verändern. Das Unternehmen hat deshalb die Verbrauchsprognose um sieben Prozent gesenkt.

Sven Feht bittet um Verständnis dafür, dass Kunden bei telefonischen Anfragen das Servicecenter nicht immer sofort erreichen. „Wir bekommen zeitweise sehr viele Anrufe, und wenn alle zehn Mitarbeiter in längeren Gesprächen sind, kann es auch mal dauern.“

Nach Möglichkeiten sollten Kunden deshalb die Möglichkeit nutzen, Abschläge selbstständig im Internet anzupassen oder Zählerstände auf diesem Weg zu übermitteln. „Das erleichtert uns die Arbeit sehr“, so Feht.

Es gebe auch positive Signale: So sei es gelungen, den deutschen Gasspeicher bereits gut zu befüllen. Dieser umfasst insgesamt 244 Terawattstunden und ist derzeit mit 216 Terawattstunden gefüllt. „Pro Tag fließen dort weitere 0,16 Prozent hinein, auch ohne russisches Gas“, so Feht. Zum 1. Oktober sollte der Gasspeicher zu 85 Prozent gefüllt sein – aktuell sind es bereits 88,49 Prozent. Das Ziel, 95 Prozent zum 1. November zu erreichen, rückt damit in greifbare Nähe. „Damit kommen wir dann mindestens drei Monate aus“, erklärt Sven Feht abschließend.

Kontakt

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke unter www.stadtwerke-achim.de. Die Zentrale ist telefonisch unter 04202/510-0 zu erreichen.