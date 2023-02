Mit Kopf und Herz bei der Familie: Achimer sammeln Spenden für Erdbeben-Opfer

Ekrem Altindagoglu (links) und Yusuf Sahinoglu (rechts) sammeln Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien, dabei werden sie von ihrem Team unterstützt. © Anne Leipold

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sammeln nun auch in Achim Menschen Spenden für die Betroffenen, zu denen auch Freunde und Angehörige gehören.

In den Morgenstunden hat am Montag ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Besonders stark betroffen ist die Großstadt Antakya in der Provinz Hatay. Nur einige Kilometer entfernt, im südöstlichen Teil der Provinz, direkt an der syrischen Grenze, liegt das Dorf Altinözü, in der die Angehörigen von Yusuf Sahinoglu und Ekrem Altindagoglu leben, und das ebenfalls betroffen ist. Videos, die ihnen geschickt wurden, zeigen das Ausmaß der Zerstörung: eingestürzte Gebäude, Trümmer, die auf den Straßen liegen, im Hintergrund sind weinende Kinder zu hören. „Ich habe morgens von einem Freund einen Anruf erhalten, dass es ein Erdbeben gegeben hat“, erzählt Altindagoglu. Er hat versucht, seine Eltern und seine Schwester zu erreichen – zunächst ohne Erfolg. „Das Ausmaß war am Anfang nicht bekannt, das hat sich erst später gezeigt“, sagt Sahinoglu, dessen Onkel und Tante ebenfalls in dem Dorf leben. Er hat zudem Verwandtschaft in Antakya, wo seine Tante und Cousine durch das Erdbeben ihr Leben verloren haben.

Am Dienstag haben Sahinoglu und sein Schwager Altindagoglu über die sozialen Netzwerke zu Spenden aufgerufen. Sie waren sich sofort einig, dass sie helfen müssen. In ihrem Friseursalon haben sie dafür eine Spendenkasse aufgestellt. Schnell haben sie festgestellt, dass ihrer Heimat mit finanziellen Mitteln mehr geholfen ist als mit Sachspenden. Große Unterstützung erfahren sie dabei von ihrem gesamten Team und ihren Kunden, indem sie spenden und den Aufruf in den sozialen Netzwerken teilen. Selbst Kunden von außerhalb haben angerufen und gefragt, ob sie beispielsweise über Paypal spenden können. „Das Geld wird direkt in das Dorf gehen“, betont Sahinoglu.

Derzeit schlafen die Bewohner des Dorfes bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in Zelten oder in ihren Autos, zu groß sei die Angst, von einem der Nachbeben verschüttet zu werden, erzählen die beiden Männer. Sie würden die Häuser, die noch intakt seien, nur betreten, wenn sie etwas dringend benötigten. Draußen hätten die Menschen einen Kamin gebaut, um sich wenigstens etwas zu wärmen. Den Kontakt zu ihrer Familie können sie nur sporadisch halten. In dem Dorf gibt es keinen Strom, kein Wasser, immer wieder fällt das Netz aus, sodass sie nur unregelmäßig kurze Nachrichten erhalten. Derweil verfolgen Sahinoglu und Altindagoglu fortwährend die Nachrichten und halten sich über die sozialen Netzwerke auf dem Laufenden. „Was dort für eine Katastrophe herrscht, ist unglaublich“, sagt Altindagoglu.

Ein Eindruck der verheerenden Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei und Syrien – hier aus Antakya in der Nähe des Dorfes Altinözü, in der die Angehörigen von Yusuf Sahinoglu und Ekrem Altindagoglu aus Achim leben. © Privat

Freunde von ihm und seinem Schwager sind mit Lastwagen mit Sachspenden und Lebensmitteln bis nach Iskenderun, das ebenfalls in der Provinz Hatay liegt, gefahren. In einem Video, das sie auf Instagram geteilt haben, ist zu sehen, wie die Hilfsgüter dort verteilt werden. Auch Altindagoglu hatte überlegt, nach Altinözü zu seiner Familie zu fahren, doch seine Schwester hat ihm abgeraten. Er könne vor Ort gerade nicht helfen. Beide würden sich zu gerne vor Ort überzeugen, dass es ihren Angehörigen gut geht. Zunächst aber sammeln sie Geld, damit die Menschen, die die Kontakte haben und die Infrastruktur kennen, Lebensmittel, Benzin und Wasser kaufen können und um die Menschen zu unterstützen, die kein Zuhause mehr haben. „Hilfe ist jetzt wichtig“, betont Altindagoglu. „Der Zugang ist sehr schwierig“, ergänzt Sahinoglu. Momentan würde es noch Lebensmittel geben, aber alles sei knapp, auch das Wasser. Die Preise seien angestiegen und es könne nur mit Bargeld bezahlt werden.

Während des Gesprächs erreicht Altindagoglu eine Nachricht seines Neffen mit einer Liste von Dingen, die benötigt werden. Auch Sahinoglus Cousin, Inhaber der Schneiderei Sahinoglu, sammelt mit der Antiochenisch-Orthodoxen Gemeinde in Achim Sachspenden, um sie nach Köln zu bringen, von wo aus die Hilfsgüter in die Türkei gebracht werden. Danach gefragt, wie es ihnen geht, sagen sie, dass sie momentan an nichts anderes denken, als an das, was in ihrer Heimat passiert ist. „Man versucht seinen Alltag zu bewältigen, aber Kopf und Herz sind vor Ort“, sagt Sahinoglu, und zugleich: „Es geht nicht um uns, es geht um die Menschen, die dort leiden.“

Von Anne Leipold