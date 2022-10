Achimer Rotary-Club startet am 19. November mit Verkauf für Stadttombola

Von: Dennis Bartz

Freuen sich auf den Start der Achimer Stadttombola: Max Hertz-Kleptow (von links), Axel Buschmann und Mathias Sonnenberg. © Bartz

Achim – Mit einigen Neuerungen startet am 19. November die 15. Stadttombola des Achimer Rotary-Clubs. Nachdem der kürzlich verstorbene Initiator Axel Burmeister ab 2007 sieben Jahre lang die Organisation übernommen hatte und auf ihn für weitere sieben Jahre Thomas Döhring und Jürgen Hille gefolgt waren, hat nun ein Trio das Heft in der Hand: Axel Buschmann, Mathias Sonnenberg und Max Hertz-Kleptow wollen an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen.

Mit mehr als 250 000 Euro hat der Rotary-Club bisher lokale und regionale Projekte unterstützt – und viele Achimerinnen und Achimer glücklich gemacht. Denn jedes Jahr vergibt der Rotary-Club 6 000 zum Teil hochwertige Preise – bei 40 000 verkauften Nummern. Im Schnitt gewinnt also etwa jedes siebte Los.

Daran wird der neue Vorstand der Rotary-Stadttombola festhalten – genauso wie am Verkaufspreis: „Wir leben in einer Zeit, in der Menschen besonders aufs Geld gucken müssen. Obwohl unter anderem die Druckkosten gestiegen sind, werden wir deshalb die Lose weiterhin für einen Euro pro Stück anbieten“, verkündet Axel Buschmann und ergänzt: „Viele Menschen verschenken sie im Adventskalender, zu Nikolaus oder zu Weihnachten.“

Neben den vielen kleinen und mittleren Gewinnen wie Dosenwürstchen sind es natürlich vor allem die Hauptgewinne, die die Menschen dazu motivieren, ein Los zu kaufen. Anders als in der Vergangenheit gibt es dieses Mal kein Auto. „Wir wollen die Mobilität unterstützen, setzen dabei aber auf mehr Nachhaltigkeit“, erklärt Axel Buschmann und verrät: „Mit etwas Glück gibt es ein E-Lastenrad, ein E-Bike oder einen von zwei E-Scootern.“ Wer sich einen Überblick über die Gewinne verschaffen möchte oder sich seinen Preis abholen will, geht dafür in die neue Ausgabestelle in den Räumen an der Obernstraße 53 in der Achimer Fußgängerzone.

Die Öffnungszeiten sind nach Verkaufsstart dienstags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Gewinner können ihre Preise dort bis zum 7. Januar abholen. In dem ehemaligen Reisebüro sowie bei Edeka Schieweck in Bierden, Rewe Hauptig in Uesen, Edeka Behrens in Baden und bei diversen weiteren Geschäften erhalten Interessierte ihre Lose.

Seit dem Frühjahr bereiten die drei Rotarier die Stadttombola vor. Und Mathias Sonnenberg gesteht: „Wir hatten bisher alle keinerlei Erfahrungen damit. Ich habe zwar schon Lose gekauft, aber noch nie etwas gewonnen.“ Als im März der Anruf von Axel Buschmann kam, der gerade in der Museumsbahn Pingelheini saß, habe er genauso wie Max Hertz-Kleptow trotzdem sofort zugesagt. Seitdem treffen sich die Drei einmal pro Woche: „Und obwohl es mehr Arbeit als erwartet ist, macht es uns viel Spaß“, stellt Mathias Sonnenberg klar.

Der Stadttombola-Vorstand folgt mit seinem Einsatz dem Jahresmotto „Einfach Rotary!“, das Club-Präsident Detlev Herrmann bei Amtsübernahme ausgegeben hat. „Wir machen es uns nicht einfach, wir machen es einfach“, hatte er im Sommer erklärt.

Das unerfahrene Trio Buschmann, Hertz-Kleptow und Sonnenberg freut sich über tatkräftige Unterstützung: Ihre Vorgänger Thomas Döhring und Jürgen Hille stehen ihnen ebenso zur Seite wie Rotary-Mitglied Erich Brookmann. Dazu packen etwa 50 weitere ehrenamtliche Helfer mit an: „Darunter 20 Mitglieder der Achimer Tafel, die wir mit unseren Spenden unterstützen“, so Axel Buschmann.

Noch bis zum 21. Dezember läuft der Losverkauf. Doch wer so lange wartet, geht wahrscheinlich leer aus, warnt er: „Die Erfahrung zeigt, dass es bereits zwei bis drei Wochen vorher keine Lose mehr gibt.“

Weitere Infos gibt es unter www.rotary-stadttombola.de.