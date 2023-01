Achimer Prämisse 2023: „Wir müssen reden“

Jürgen Striedieck, Isabel Gottschewsky, Annameta Rippich und Hella Bachmann (v.l.) plädieren für mehr Dialog. © Judith Tausendfreund

Achim – Auch das Jahr 2023 wird viele Herausforderungen mit sich bringen. Um diese anzugehen, steht für den CDU-Stadtverband Achim der Dialog ganz oben auf der To-do-Liste. Diesen gemeinsamen Nenner thematisierten die beiden Redner, der Stadtverbandsvorsitzende Jürgen Striedieck und die CDU-Bundestagsabgeordnete und Chefin der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, am Sonntag beim Neujahrsempfang.

Nach den Jahren der Pandemie hatte die CDU nun wieder ins Gasthaus „Zur Linde“ nach Bierden eingeladen. Der Einladung gefolgt waren unter anderem Ehrenbürgermeister Christoph Rippich (SPD), Erster Stadtrat Daniel Moos, die CDU-Fraktionsvorsitzende Isabel Gottschewsky, ihre Stellvertreterin Annameta Rippich und die CDU- Kreisvorsitzende Hella Bachmann. Auch die Achimer Ratsvorsitzende Ute Barth-Hajen (Grüne), Wilfried Hirschmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, und sein Stellvertreter Werner Wippler, das grüne Führungsduo Dennis Reimers und Saskia Zwilling sowie Klaus Feldmann von der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine, DLRG-Jugendvorsitzender Finn-Niklas Gerken und Wilfried Steding, Sprecher des Senioren- und Behindertenbeirats, nahmen teil.

Striedieck begrüßte die zahlreichen Gäste. Er legte dar, dass Bundeskanzler Olaf Scholz im Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine von einer Zeitenwende spreche. Ihm fehle aber ein entschiedenes Handeln von Seiten der Politik. Ausführlich ging er auf Themen wie Inflation und Energiepreise ein, um dann den Bogen hin zu den Ereignissen der Silvesternacht, Stichwort: Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte, zu spannen. „Ich will nicht weiter Bundespolitik thematisieren, aber wir müssen versuchen, unsere Gesellschaft zusammenzubringen“, erläuterte Striedieck. Er freue sich daher über den gut besuchten Saal. Das Format sei so wichtig, da aus Achim und Umgebung alle wesentlichen Akteure zusammen- und miteinander ins Gespräch kämen. „Es ist wichtig, dass alle miteinander reden, das zeichnet Demokratie aus“, betonte Striedieck. Er führte aus, dass im neuen Jahr vor allem für die Achimer Betriebe Expansionsmöglichkeiten geschaffen werden müssten. Er sprach das Thema Ganztagsschulen ebenso wie das Thema Ehrenamt an. Für das neue Jahr forderte er: „Seien wir mutig und tatkräftig, lassen Sie uns unseren Achimer Wirkungskreis positiv gestalten.“

Zwischenzeitlich waren einige Sternsinger in den Saal eingezogen. Hella Bachmann nutzte die kleine Pause, um für ihr persönliches Herzensthema, die Zukunft der Jugend, die Werbetrommel zu rühren. Die CDU-Kreisvorsitzende stellte eine Praktikumsplatzbörse vor, die es Jugendlichen erleichtern soll, einen Praktikumsplatz zu finden. Anschließend übernahm Gastrednerin Connemann das Mikrofon. Sie nahm Stellung zu bundespolitischen Themen wie der Frage, welche Waffen an die Ukraine zu liefern seien. Connemann blickte kritisch auf die Landtagswahl zurück: „40 Prozent der Menschen in Niedersachsen sind nicht wählen gegangen“, so die Bundestagsabgeordnete. Sie erinnerte daran, dass in anderen Ländern massiv für das Wahlrecht gekämpft werde. Sowohl der Bund als auch Niedersachsen brauche eine starke Union. Connemann kritisierte mit Blick auf den Landkreis Verden die momentan diskutierte Neuaufteilung der Wahlkreise. Am Ende ihrer Rede kam sie analog zur Rede von Striedieck auf die Wichtigkeit des Dialogs zu sprechen: „Wir müssen reden.“ Diesen Dialog konnten alle Beteiligten anschließend gleich beginnen.

MdB Gitta Connemann geht auf die Bundespolitik ein. © Judith Tausendfreund