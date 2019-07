Huckel, Schlaglöcher & Co. an der Achimer Landstraße: „In katastrophalem Zustand“

Achim / Thedinghausen - Von Philipp Köster. Werner Grüschot ist passionierter Radfahrer. Auf seinem Liegerad ist der im Kreis Diepholz beheimatete Radler mehrmals in der Woche auch in dieser Gegend unterwegs – und ärgert sich über den aus seiner Sicht „katastrophalen Zustand“ der Radwege. Vor allem, wenn Grüschot von Thedinghausen nach Achim radelt und dabei entlang der Landesstraßen 203 und 156 unterwegs ist, muss er Hindernisse um- oder überfahren.

Vor Ort hinter dem Thedinghauser Ortsausgang zeigt Grüschot auf Huckel, die durch sich hebende Baumwurzeln entstanden sind. „Solche Schäden kommen nicht von heute auf morgen. Die Wurzeln arbeiten sich über Jahre durch und werden dicker.“ Der Radler wundert sich, dass die Verantwortlichen diese Erhebungen nicht einfach abfräsen.

In Lunsen müssen Grüschot und andere Radler auf gepflastertem Grund weiterfahren. „Die Steine stehen zuweilen hoch und quer, sodass ich mit dem Rad ständig dagegendonnere.“ Ein weiteres Problem seien nicht bündig aufliegende Kanaldeckel. Noch schlimmer werde das in Werder. Etwa auf Höhe des Deichscharts hinter der Einmündung zur Verbindungsstraße zum Klärwerk werde der Weg dann wieder „vernünftig“. Der Radweg an der Achimer Landstraße (L203) ist dort auch Teil des aktuell beliebtesten Fernradwanderweges Deutschlands, dem Weserradweg.

Der Zustand des Radwegs von Thedinghausen bis zur besagten Einmündung ist für Grüschot insgesamt derart schlecht, dass er auf der Straße mit rund 30 km/h saust. Mit seinem Velomobil, ein vollverkleidetes Liegerad, kann er ohnehin nicht auf dem Radweg fahren. „Dann würde ich mir den ganzen Unterboden aufreißen.“

+ Abgesacktes Pflaster auf dem Radweg an der L156 in Achim. © Köster

Mit dem Wechsel auf die Straße setzt er sich aber nicht selten dem Unwillen motorisierter Verkehrsteilnehmer aus, die ihn mit viel zu wenig Abstand überholen, beschimpfen, anhupen und dergleichen mehr.

Dabei darf er streng genommen mit seinem Trike, einem Liegerad mit zwei Rädern vorne und einem hinten, auch gar nicht auf dem normalen Radweg fahren. „Das besagen Urteile.“ Entsprechend groß ist das Unbehagen, ja die Aggression Grüschots auf manche Auto- und Lasterfahrer, die ihn bedrängen. Entspannt radeln ist etwas anderes.

Nach der Brücke über die Weser wird es auf Achimer Grund auch nicht viel besser, meint Grüschot. Er moniert Schlaglöcher im Pflaster und Absenkungen auf ganzer Radwegbreite. Außerdem gebe es Engstellen, die eine gefahrlose Begegnung zweier Radfahrer nicht zuließen. Das liegt Werner Grüschot zufolge auch an mangelnder Grünpflege. „Man muss hier im Schneckentempo fahren.“

Grundsätzlich beklagt er, dass viel zu viel Mittel in die Sanierung von Straßen flössen, während die Radwege vernachlässigt würden. Angesichts des Klimawandels müsste es doch das Ziel sein, die Bevölkerung aus diesen „Scheißkisten“ herauszuholen, betont der frühere Autobesitzer mit drastischen Worten. Man solle sich ein Beispiel an den Niederlanden nehmen, wo der Radverkehr viel mehr gefördert werde.

Zwar gebe es Ausnahmen, etwa zwischen Achim und Bierden, oder im Kreis Diepholz die Verbindung zwischen Syke-Heiligenfelde und Asendorf entlang der Bundesstraße 6, aber das sei zu wenig.

Rick Graue von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbehörde und Verkehr in Verden verhehlt grundsätzlich nicht, dass es im gesamten Amtsbezirk einige Streckenabschnitte gibt, die aufgrund entsprechender Schäden einer Sanierung bedürfen. Doch die möglichen Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen seien durch die zur Verfügung stehenden Mittel stark beschränkt.

„Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Regelungen muss die Erneuerung von Radwegen an Landesstraßen mittlerweile zudem regelmäßig unter Vollsperrung erfolgen. Aus diesem Grund werden zur Minimierung der Verkehrsbeschränkungen und zur Vermeidung doppelter Kosten für die Verkehrssicherung die Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen zusammen mit den Erhaltungsmaßnahmen an den Straßen durchgeführt“, so Graue. Folglich sei die Erstellung des Bauprogramms für Radwege stark abhängig von dem Bauprogramm der Straßen.

Kurzfristige Änderungen beim Zustand möglich

Darüber hinaus könne sich die Priorisierung der dringlichsten Maßnahmen auch verhältnismäßig kurzfristig ändern. „Insbesondere der Einfluss der Witterung in der kalten Jahreszeit kann erfahrungsgemäß zu kurzfristigen Änderungen hinsichtlich der Zustandsentwicklung führen.“ Daraus folgt für Rick Graue, dass er noch nicht sagen kann, wann die Mängel an den Radwegen beseitigt werden. Der Streckenabschnitt Lunsen und Werder sei aber bereits ebenso in das Bauprogramm der kommenden Jahre aufgenommen worden wie der zwischen Riede und Thedinghausen (ebenfalls L203).

„Für den Abschnitt zwischen Thedinghausen und Werder, der sich im landesweiten Vergleich in einem vergleichsweise guten Zustand befindet, ist für die kommenden Jahre keine Erneuerungsmaßnahme vorgesehen.“

Die Einschätzung Grüschots, dass der Bewuchs zum Teil die Befahrbarkeit hindere, kann der Leiter des Fachbereichs Bau bei der Landesbehörde nicht teilen, wie eine aktuelle Besichtigung der Autobahn- und Straßenmeisterei ergeben habe. Der erste Schnitt sei im Mai mit einem sogenannten Radwegunterhaltungsgerät vorgenommen worden. „Sobald der erste Umlauf auf dieser zu betreibenden Strecke von 228 Kilometer erfolgt ist, wird der zweite Schnitt durchgeführt.“