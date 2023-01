Achimer Landfrauen: Vortrag von Katja Brammer über Betrugsmaschen

Von: Christian Walter

Kontaktbeamtin Katja Brammer von der Polizei Achim gibt den Landfrauen Präventionstipps. © Walter

Die Achimer Kontaktpolizistin Katja Brammer hat am Mittwoch mit einem Referat über Kriminalprävention den Achimer Landfrauen bei deren Jahreshauptversammlung im Hotel Gieschen nützliche Tipps und Ratschläge zu Betrugsmaschen an die Hand gegeben.

Bei allem Ernst des Themas kam der Spaß doch nicht zu kurz. „Jetzt kommt meine Lieblingsstelle“, verkündete Katja Brammer, Kontaktbeamtin der Polizei Achim, während ihres Referats zum Thema Kriminalprävention bei der Jahreshauptversammlung der Achimer Landfrauen. Brammer schnappte sich die Handtasche einer der Damen sowie einen Rollator, den sie kurzerhand zum Einkaufswagen umdeklarierte, und stellte so eine typische Szene zum Thema Handtaschenraub im Supermarkt nach.

Taschendiebstähle haben nur so sehr zugenommen, weil wir es den Tätern so einfach machen.

Die wichtigsten Tipps der Polizistin: Handtaschen mit Wertsachen nie im Einkaufswagen ablegen, während die Suche in den Regalen läuft und Besitzerin oder Besitzer dadurch abgelenkt ist. Sondern stets am Körper tragen, und auch nicht nur locker über die Schulter gehängt, sondern einen Arm durch den Riemen, die Tasche vor der Brust – nicht auf dem Rücken – mit der Öffnung zum Körper. So mache man Taschendieben das Leben schwer. Und: Gedanklich immer bei der Sache sein. Nicht beim Einparken schon nur noch an den Einkauf denken, sondern immer die eigenen Wertsachen im Blick behalten. „Immer dran denken: Gelegenheit macht Diebe! Taschendiebstähle haben nur so sehr zugenommen, weil wir es den Tätern so einfach machen.“ Natürlich fand die Landfrauen-Tasche den Weg zurück zu ihrer Eigentümerin, allerdings auf Umwegen. „Wem habe ich die denn jetzt eigentlich weggenommen?“, fragte Brammer in die Runde, gedanklich noch ganz in ihrem engagierten Vortrag, unter großem Gelächter.

Das Präventions-Referat der Kontaktpolizistin zum Thema „Betrug am Telefon, an der Haustür und im Netz“ war der Höhepunkt der Versammlung, auf der zuvor vor allem die freudige Erinnerung an das 75. Jubiläum des Landfrauenvereins im Oktober vergangenen Jahres bei Meyer-Bierden im Fokus stand. Viele Veranstaltungen seien zuvor wegen Corona ausgefallen oder hätten verschoben werden müssen, 2022 ging es dann wieder los, etwa mit gemeinsamen Frühstückstreffen, Radtouren oder Stadtführungen, wie der seit vergangenem Jahr neue Vorstand um Rita Viohl-Selmikat und ihre Stellvertreterinnen Sigrid Hustedt und Sabine Warns den 65 anwesenden Landfrauen zu berichten wusste.

Der Vorstand des Achimer Landfrauenvereins freute sich, Kontaktbeamtin Katja Brammer für einen Vortrag zu Gast zu haben. Auf dem Bild die Vorsitzende Rita Viohl-Selmikat (links) und ihre Stellvertreterinnen Sigrid Hustedt und Sabine Warns. © Christian Walter

Und die hingen schließlich gebannt an den Lippen von Katja Brammer, als es um einen ganzen Strauß an Themen zur Kriminalprävention ging, etwa Fake-Anrufe, bei denen Daten wie Bankverbindungen oder Passwörter ausgespäht werden sollen, oder sich sogar vermeintliche Polizeibeamte melden und „Wertsachen sichern“ wollten, indem sie versuchten, die Betroffenen dazu zu bewegen, Geld abzuheben und dieses oder etwa ihren Schmuck an einem Treffpunkt für die Täter, die sich als die Polizei ausgeben, zu deponieren. Die Tipps der Expertin, wenn das Telefon in so einem Fall klingelt: Gar nicht erst in Gespräche verwickeln lassen, keine Namen nennen oder Daten herausgeben, den Hörer kommentarlos auflegen. „Wenn Sie merken, dass der Anruf ein Fake ist, legen Sie einfach sofort auf. Sie sind nicht unhöflich!“

Die Polizei ruft niemanden unter der 110 an, das lässt sich technisch fälschen.

Und zwar auch, wenn im Display die Notrufnummer 110 stehen sollte. „Die Polizei ruft niemanden unter dieser Nummer an, das lässt sich technisch fälschen“, weiß Brammer. Die Anrufer seien bei aller Dreistigkeit und krimineller Energie teilweise sehr eloquent und sprachlich geschult, womit sie durchaus überzeugend rüberkommen könnten. Das sei alles Teil der Masche. Eine der Landfrauen erzählte selbst von solch einem Anruf, bei dem sie allein zu Hause gewesen sei und sich nicht anders zu helfen gewusst habe, als mit dem schrillen Pfiff einer Trillerpfeife ins Telefon das Gespräch abrupt zu beenden. Sicherlich rabiat, aber eine Möglichkeit, wenn man anders nicht zu Wort komme, so Brammer. „Streng genommen könnte man Sie im Zweifelsfall dann zwar wegen einer Körperverletzung anzeigen, aber welcher Betrüger tut das schon und meldet sich dann bei der Polizei?“

Die Beamtin berichtete von einem Fall, bei dem ein 90-Jähriger telefonierend mit dem Auto von Achim aus in Richtung Bremen gefahren sei und deshalb von der Polizei kontrolliert werden sollte. Stoppen konnten die Ordnungshüter ihn erst in Uphusen. Rigoros habe sich der Mann geweigert, zu glauben, dass die Streife mit echten Polizisten besetzt war, denn: Die richtige Polizei habe er doch gerade am Telefon. Im Kofferraum des Seniors: 100 000 Euro in bar. Sein Auftrag war, das Geld in Kattenturm unter einem bestimmten Auto abzulegen, damit die „Polizei“ das Geld für ihn sicher verwahren könne. Selbstverständlich handelte es sich bei den Anrufern um dreiste Betrüger. Sicherlich ein Extrembeispiel, aber Brammer war es wichtig, für die Maschen der Kriminellen zu sensibilisieren.

Weitere Themen waren beispielsweise Betrug per Whatsapp, bei dem vermeintliche Angehörige eine neue Handynummer mitteilen, weil ihr altes Mobiltelefon kaputt sei, und den Betroffenen dann Geld für das neue Gerät aus der Tasche ziehen wollten. Eine erste richtige Reaktion hierbei sei es dann, die richtige, bekannte Nummer der Kinder, Enkel oder sonstigen Verwandten oder Bekannten, von denen die Nachricht kommen soll, anzurufen und zu fragen, ob das seine Richtigkeit hat.

Glauben Sie mir, das kann jedem passieren. Man kann in dem Moment nicht mehr rational denken.

Oder auch der „Schockanruf“: Vermeintliche Verwandte rufen an und erzählen in Tränen aufgelöst und hoch emotional von einem Not- oder Unfall, weswegen sie nun sofort finanzielle Hilfe benötigten. Oder vermeintliche Justiz- oder Bankangestellte sind in der Leitung und informierten die Betroffenen über einen solchen Fall eines Angehörigen, weswegen nur eine finanzielle Sicherheitsleistung diesen etwa aus der Untersuchungshaft befreien könnten. „Glauben Sie mir, das kann jedem passieren“, gab Katja Brammer den Landfrauen auf den Weg. „Man kann in dem Moment nicht mehr rational denken.“ Und doch: Kommt ein solcher Anruf nicht von einer bekannten Nummer, sei es der sichere Weg, aufzulegen und den richtigen Angehörigen anzurufen und zu fragen, ob die Situation echt sei und ob alles okay ist. Und: Auch wenn es zunächst ein überrumpelnder, emotionaler Anruf sei, auf keinen Fall Namen nennen. Damit könnten die Betrüger im Gegenzug ihre Geschichten nur noch überzeugender darstellen.

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Da sitzt unsere Alarmanlage. Darauf können Sie sich verlassen, wenn Sie ein ungutes Gefühl haben.

Schließlich ging es um Betrug an der Haustür. Der Rat der Polizistin: Prinzipiell niemanden ins Haus lassen, der oder die nicht erwartet wird oder etwa keinen Handwerkertermin hat. Man könne sogar echte Mitarbeiter sicherheitshalber draußen stehen lassen, die beispielsweise Zählerstände ablesen wollten, wenn sie keinen klar definierten Termin hätten. Das habe sie auch schon so gemacht und stattdessen den Zähler selbst abfotografiert. „Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Da sitzt unsere Alarmanlage. Darauf können Sie sich verlassen, wenn Sie ein ungutes Gefühl haben.“

Wichtig außerdem: Türen, gerade von abgelegenen Terrassen, immer sicher schließen, wenn sie nicht im Blick sind, um Einbrüchen und sogenannten Einschleichdiebstählen vorzubeugen, die Haustür idealerweise nur mit einem fachmännisch und stabil montierten Sperrriegel öffnen, um zu verhindern, dass dort plötzliche Überfälle geschehen. Und wenn man das Haus verlässt, am besten immer ein paar Lichter leuchten lassen, um Anwesenheit zu simulieren – trotz hoher Energiekosten. „Und nicht nur im Flur, das kennen Einbrecher“, so Brammer. Ein munteres Frage-Antwort-Spiel schloss sich dem Vortrag der erfahrenen Polizistin mit bereits 38 Dienstjahren an, der viel Applaus fand und noch weitere Beispiele für Betrugsmaschen enthielt.

547 Mitglieder zählt der Achimer Landfrauenverein aktuell, 16 seien im vergangenen Jahr neu hinzugekommen, bei 46 Austritten und 12 Todesfällen. Auf die an die gelernte Landwirtin Katja Brammer gerichtete Einladung der Vize-Vorsitzenden Sigrid Hustedt hin, doch selbst auch Mitglied zu werden, entgegnete diese: „Schade.“ Jetzt könne sie die Landfrauen mit dieser Nachricht nicht mehr überraschen. – „Ja, ich werde heute Mitglied“, so Brammer. Und erneut gab es Applaus.

