Achimer Kreisblatt verliert sein Gesicht

Karin Vöge geht in Rente

+ © Heinfried Husmann Zahlreiche Kollegen auch aus anderen Geschäftsstellen nahmen sich gestern die Zeit, Karin Vöge (links) in den Ruhestand zu verabschieden. Verlagsleiter Frank Schmid, Privatkunden-Service-Leiter Jürgen Hesse und Altverlegerin Henriette Reinecke (v.r.) dankten ihr für das langjährige Engagement. © Heinfried Husmann

Achim/Thedinghausen - Das Gesicht des Achimer Kreisblatts, eine sichere Bank oder gar eine „lebende Legende“? Karin Vöge ist das alles in einer Person. Doch Mittwoch nahm sie Abschied vom Kreisblatt. Nach 44 Jahren in der Mediengruppe Kreiszeitung geht die Thedinghauserin in Ruhestand. In der Geschäftsstelle Achim war sie zuständig für Familien- und Kleinanzeigen, Ticket- und Buchverkäufe und vieles mehr.