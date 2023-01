Achimer gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Achim – Es war am Abend des Holocaust-Gedenktages, an diesem 78. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, nicht nur Erinnerung an das Schrecklichste, sondern auch Mahnung, dass solches nie wieder geschehen dürfe. Die „Omas gegen Rechts“ hatten eingeladen zu einer Gedenkstunde am Achimer Synagogendenkmal an der Anspacher Straße, und 80 Menschen – nicht nur Omas – waren gekommen, unter ihnen auch Achims Erster Stadtrat Daniel Moos.

Dort, wo vor 85 Jahren der braune Mob die Achimer Synagoge zerstört hatte, erinnerte die Oma-Initiative mit Aussagen überlebender und inzwischen verstorbener KZ-Häftlinge an den Massenmord an sechs Millionen Menschen, mehr als eine Million starben allein in Auschwitz.

Die Aussagen, die Renate Witzel-Diekmann, eine der „Omas gegen Rechts“, vortrug, waren deprimierend. Apathie, Hoffnungslosigkeit, Isolation und der verlorene Glaube an eine bessere Welt sprachen aus ihnen. Opfer beklagten, dass ihr Schicksal verschwiegen, vergessen, als nicht geschehen behandelt wurde in der Nachkriegszeit. Das aber dürfe nicht geschehen. Gerade jüngeren Menschen müsse die brutale Geschichte weitergegeben werden, „zu ihrem Schutz und für ihre Zukunft“.

Alt, aber nicht stumm Die Initiative „Omas gegen Rechts“ wurde in Deutschland vor fünf Jahren, am 27. Januar 2018, via Facebook gegründet, angeregt von der schon seit November 2017 in Wien existierenden gleichnamigen Gruppe, die sich nach Rechtstendenzen in der Alpenrepublik gebildet hatte. Mitgründerin ist die frühere Bremerin Gerda Smorra, die heute im Landkreis Verden lebt und am Freitagabend auch an der Gedenkstunde am Achimer Synagogendenkmal teilnahm. 180 Omas in Bremen und 25 in der Region Achim sind es, die gegen das Vergessen, für Demokratie, Freiheit, Menschenwürde und Respekt gegenüber allen Menschen eintreten. Es ist eine überparteiliche, unabhängige Initiative, deren Mitglieder zwar alt, aber nicht stumm sind, die nicht in der Großmutterrolle aufgehen, sondern sich auch politisch einmischen. Nicht zuletzt auch im Interesse und der Zukunft ihrer Enkel. „Aber natürlich dürfen auch Opas, Mütter und Väter mitmachen und tun es auch“, sagt die Achimerin Renate Witzel-Diekmann. Zusammen mit Bremerinnen veranstalteten die Achimerinnen bereits Mahnwachen in Bremen, waren in Verden und Rotenburg präsent, bildeten Menschenketten und leisteten Widerstand, als Verschwörungsfanatiker eine sogenannte Kohlfahrt in der Achimer Fußgängerzone ankündigten. Die Verschwörungsgläubigen flüchteten dann nach Ottersberg.

Darum geht es auch den Omas gegen Rechts, die sich laut Renate Witzel-Diekmann gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form der Diskriminierung einsetzen sowie für eine wehrhafte Demokratie – basierend auf den Menschenrechten und den Werten unseres Grundgesetzes.

Renate Witzel-Diekmann erinnerte daran, dass nach den Zerstörungen und Plünderungen in der Synagoge und den Wohnhäusern der Achimer Juden diese aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen, dass sie in Judenhäuser nach Bremen verbracht und dann ins Vernichtungslager nach Minsk deportiert worden waren.

Heute träten die Antisemiten und Freiheitsfeinde nicht mehr in braunen SA-Hemden auf, sondern als Leugner und Hetzer in den sogenannten sozialen Medien und als Verschwörungsfanatiker, die mit Judensternen und der makabren Parole „Impfen macht frei“ durch Orte „spazierten“. Die Shoa habe nicht in den Gaskammern begonnen, sondern mit einer Verschwörungstheorie gegen die Juden, schlug die Rednerin den Bogen von damals zu heute. Sie empfindet es als bestürzend, dass es im vergangenen Jahr 3 000 antisemitische Straftaten gegeben habe und dass heute keine Synagoge und andere jüdische Einrichtung ohne Polizeischutz auskomme.

„Es ist allerhöchste Zeit zu handeln“, sagte Witzel-Diekmann, nachdem Ortrud Staude die Gedenkstunde auch musikalisch bereichert hatte. Menschen legten noch eine Blume nieder oder stellten eine brennende Kerze am Mahnmal an der Anspacher Straße auf und gingen dann in den düsteren Abend.