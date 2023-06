Achimer Fachstelle Sucht und Suchtprävention mit niedersächsischem Sozialpreis ausgezeichnet

Teilen

Karin Dittmers (links) und Heike Gronewold sind für das Projekt „(Cyber-)Mobbing – und raus bist du“ mit dem niedersächsischen Sozialpreis ausgezeichnet worden, bei dem auch die Puppe Eike eine wichtige Rolle spielt. © LEIPOLD

Achim – „Mobbing ist in der Schule nicht das Problem eines Einzelnen. Es ist das Problem der gesamten Klasse“, sagt Karin Dittmers, Präventionsfachkraft in der Fachstelle Sucht und Suchtprävention in Achim. Wird ein Kind in der Klasse ständig geärgert und ausgegrenzt, gibt es nicht nur Täter und Betroffenen, sondern auch Kinder, die zuschauen, wegschauen und mitmachen.

Die psychische Belastung ist dabei insbesondere für den Betroffenen sehr hoch. Damit es erst gar nicht dazu kommt oder zumindest rechtzeitig eingegriffen werden kann, hat die Fachstelle das Projekt „(Cyber-)Mobbing – und raus bis du“ initiiert.

In den Schulen klären sie die Jahrgangsstufen drei bis sechs darüber auf, wie Mobbing entsteht und welche Auswirkungen es haben kann. Ziel ist die Entwicklung eines Frühwarnsystems, damit sich das Problem in der Klasse nicht verschärft. Dafür ist die Fachstelle jetzt mit dem niedersächsischen Sozialpreis ausgezeichnet worden. Dieser wurde zum zweiten Mal von der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen (LAG FW) und den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN) ausgelobt.

Als das in der Fachstelle entwickelte Projekt 2020 an den Start ging, musste die Fachstelle aufgrund der Pandemie umdenken, da Schulbesuche plötzlich nicht mehr möglich waren.

Sie verlegten ihr Projekt ins Digitale, wo sie mit Schnitzeljagd und Quiz die Kinder für das Thema sensibilisierten. Das Projekt war auf drei Jahre angelegt und wurde von der Landeskirche gefördert. Daher war Dittmers und Einrichtungsleiterin Heike Gronewold daran gelegen, begleitend mit Online-Schulungen genügend Lehrkräfte und Sozialarbeiter als Multiplikatoren auszubilden, damit das Thema im Bewusstsein bleibt.

Letztlich haben sie das Projekt genau zur richtigen Zeit begonnen. Denn auch die Lebenswelt und die sozialen Kontakte der Kinder verlagerten sich ins Internet und mit ihnen das Mobbing. Beleidigungen und Belästigungen hören nach dem Schulalltag nicht auf, sondern gehen über die sozialen Medien auch im privaten und eigentlich geschützten Bereich weiter.

Die Hemmschwelle ist dort noch einmal niedriger, denn es gibt kein direktes Gegenüber bei Beschimpfungen und Anfeindungen, dem die Reaktion anzusehen ist. Auch bleibt mehr Raum für Missverständnisse. Dadurch hätten sich Klassendynamiken verändert und Lehrkräfte Schwierigkeiten gehabt, das Miteinander der Klasse im Klassenzimmer wiederherzustellen.

„Wir haben das Projekt so früh angesetzt, da Mobbingstrukturen schon früh entstehen“, erklärt Dittmers. Das Cybermobbing ist dabei nur eine Fortführung, was besonders in den späteren Jahrgangsstufen zum Tragen komme. Dennoch wüssten schon die Dritt- und Viertklässler von einigen Mobbinggeschichten. Zudem hätten viele Kinder bereits in der vierten Klasse ein Smartphone. „Umso wichtiger ist die Medienkompetenz“, betont Dittmers.

In den Schulklassen wird erklärt, was Mobbing ist, welche Folgen es haben kann und die Rolle, die jeder Einzelne währenddessen einnimmt. Die Kinder werden dazu angeregt, die Perspektiven zu wechseln, um Verständnis zu schaffen. Täter sollen wissen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Das hat durchaus Wirkung.

In einer Klasse habe sich ein Junge als Täter wiedererkannt und seinen Mitschüler als Komplizen. „Die Kinder sollen hinter das System blicken und verstehen, was passiert. Sie sollen sich und das Verhalten hinterfragen“, erklärt Dittmers.

Dabei hilft insbesondere die Puppe Eike, denen die Kinder erst Sätze an den Kopf werfen, wie „Du bist doof“ oder „Keiner mag dich“, erzählt Dittmers. Anschließend werden nur Komplimente gemacht.

Die Kinder sollen ermutigt werden, positiv miteinander umzugehen, füreinander einzustehen und Zivilcourage zu beweisen.