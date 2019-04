Achim – Eine Ära bei der CDU Achim ist zu Ende gegangen. Nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze des Stadtverbands dankte Rüdiger Dürr gestern Abend auf der Jahreshauptversammlung im „Landhaus Wesermarsch“ ab.

Zum Nachfolger des 71-Jährigen wählten die Achimer Christdemokraten den jungen Julius Heine (22) und vollzogen damit mehr als einen Generationswechsel. Dürr, der beruflich als Lehrer an der katholischen St.-Johannis-Schule in Bremen tätig war, mit Ehefrau Christine verheiratet ist und einen erwachsenen Sohn hat, zieht im Gespräch mit Redakteur Michael Mix Bilanz seines Wirkens als CDU-Vorsitzender in Achim und verrät dabei auch, wie lange er noch seine anderen politischen Ehrenämter bekleiden will und auf welche Weise er neu gewonnene Freizeit künftig nutzen möchte.

Herr Dürr, Sie waren seit 1989 mit einer kurzen, zweijährigen Unterbrechung Vorsitzender der CDU Achim. Eine sehr lange Zeit. Warum hören Sie gerade jetzt auf?

Ich habe ein gewisses Alter erreicht und möchte jetzt Jüngeren Gelegenheit geben, in der Partei Fuß zu fassen und Entscheidungen zu treffen. Ich bin keineswegs amtsmüde. Mir hat die Aufgabe bis zum Schluss viel Spaß gemacht.

Was hat sie Ende der 80er Jahre bewogen, diesen Posten zu übernehmen? Und warum sind Sie überhaupt in der CDU?

Ich komme aus einer sehr politischen Familie, schon meine Eltern und Großeltern sind in der CDU gewesen und deshalb auch in den 50er Jahren aus Torgau in Sachsen-Anhalt, wo ich herstamme, in einer Nacht- und Nebel-Aktion vor der Stasi in den Westen geflüchtet. Für mich als Katholik war und ist – wenn auch mit deutlichen Abstrichen heute – das christliche Menschenbild in dieser Partei am meisten vertreten. Bundeskanzler Konrad Adenauer mit seinem Europagedanken und der Westbindung ist in meinen Augen ein Geschenk für Deutschland gewesen. Weil meine Bewerbung für eine Lehrerstelle an der St.-Johannis-Schule in Bremen erfolgreich war, sind meine Frau und ich 1980 von Braunschweig nach Achim gezogen. Hier bin ich dann gleich Vorsitzender der Jungen Union geworden. Der Parteivorsitz hat sich dann so ergeben.

Welche Bilanz Ihrer Amtszeit ziehen Sie? Was haben Sie erreicht? Was ist nicht so gut gelaufen?

Die CDU in Achim hat bei Wahlen Erfolge erzielt, aber auch Niederlagen erlitten. Wir haben leider nie die politische Mehrheit geschafft – lagen oft nur knapp hinter der SPD – und konnten deshalb auch unsere Vorstellungen, sei es zur Innenstadt oder zur Entwicklung des Lieken-Geländes, auch nicht durchsetzen. Ich habe auf dem Feld von Kunst, Kultur und Bildung einiges erreicht, so schreibe ich mir die „neue“ Stadtbibliothek mit auf meine Fahnen. Viele Bürgerinnen und Bürger in Achim kennen mich und besuchen meine Sprechstunden, die ich als stellvertretender Bürgermeister regelmäßig im Rathaus anbiete. Den Leuten kann ich bei ihren Anliegen in Baufragen und vielen anderen Angelegenheiten meistens helfen, und das gefällt mir.

Mit Julius Heine beerbt Sie überraschend ein sehr junger Mann im Vorsitz der CDU Achim, die bisher eher als Altherrenpartei galt. Was sind seine dringendsten Aufgaben?

Julius Heine mit seinen erst 22 Jahren zeigte sich im Vorfeld der Versammlung nach einigem Zögern bereit, diesen Posten zu übernehmen. Er ist ein intelligenter junger Mann. Aber er wird die zeitintensive, verantwortungsvolle Aufgabe nicht alleine erledigen müssen, ein frisches Team steht ihm dabei zur Seite. Denn der neue Vorstand der CDU Achim setzt sich aus überwiegend jüngeren Kräften im Alter von 20 bis 40 Jahren zusammen. Heines Hauptaufgabe wird sein, der CDU Achim ein neues Gesicht zu geben, als Teamplayer zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass die CDU eine wichtige Stimme in der Stadt bleibt.

Mit welchem Gefühl scheiden Sie aus diesem Ehrenamt aus, das Sie so lange inne hatten wie kaum ein anderer in Achim? Wie wollen Sie die frei werdende Zeit nutzen?

Der große Einschnitt bei mir kommt ja erst später. Ich will bis zum Ende der Wahlperiode 2021 Mitglied der CDU-Fraktion im Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister bleiben. Außerdem bin ich ja weiterhin Vorsitzender des Fördervereins der Stadtbibliothek, biete dort auch künftig einmal im Monat für die Kleinen das Bilderbuchkino an und organisiere wie bisher Konzerte in der St.-Matthias-Kirche. Der Wegfall des Führungspostens mit all seinem „Papierkram“ und der mit dem Amt verbundenen Verantwortung bedeutet aber schon eine gewisse Entlastung. Auf der anderen Seite wird mir sicher etwas fehlen, denn der CDU-Vorsitz in Achim hat einen Großteil meines Lebens bestimmt. Ich habe jetzt allerdings mehr Zeit, mit meiner Frau zu verreisen und unseren Sohn in Berlin zu besuchen. Als nächstes fahren wir in die Provence. Darauf freue ich mich schon.