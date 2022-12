Achimer Bundestagsabgeordneter Gero Hocker kandidiert für FDP-Landesvorsitz

Von: Christian Walter

Dr. Gero Hocker, Bundestagsabgeordneter aus Achim, kandidiert für den Parteivorsitz der FDP Niedersachsen. © Christian Walter

Der Achimer FDP-Bundestagsabgeordnete Gero Hocker stellt sich am 11. März zur Wahl als Vorsitzender der Landespartei. Dies teilte der 47-Jährige, der auch dem Achimer Stadtrat angehört, kürzlich mit.

„Rot-Grün in Niedersachsen schafft mehr Bürokratie, mehr politische Ämter, mehr Verwaltung. Niedersachsen braucht bereits jetzt einen Neustart – ebenso wie unsere Partei!“, schreibt Hocker in den sozialen Netzwerken. In einer Mitteilung an die Medien heißt es zudem: „Als in Niedersachsen familiär und politisch seit Jahrzehnten tief verwurzeltes Mitglied liegt mir unser Bundesland sehr am Herzen. Deshalb möchte ich mich der Herausforderung stellen, die FDP wieder in den Landtag zu führen.“

Niedersachsen braucht eine klare liberale Haltung dringender denn je.

Hocker wird im Tandem mit der Auricher Richterin und Kommunalpolitikerin Sarah Buss antreten. „Niedersachsen braucht eine klare liberale Haltung dringender denn je. Gemeinsam mit einem Team kommunalpolitisch engagierter Parteifreunde aus dem ganzen Land wollen wir dem ehrenamtlichen Rückgrat wieder mehr Geltung verschaffen. Denn nur mit mehr Wertschätzung und Einfluss einer starken Basis kann dieses Ziel erreicht werden“, schreiben Hocker und Buss.

Die Freien Demokraten waren bei der Landtagswahl im Oktober knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Daraufhin hatte der bisherige und noch bis zum Parteitag amtierende Landesvorsitzende Stefan Birkner seinen Rückzug angekündigt. In den vier Legislaturperioden zuvor war die FDP stets Teil des Landesparlaments gewesen. Ebenfalls kandidiert unter anderem der Bundestagsabgeordnete und niedersächsische FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle aus Wolfenbüttel.

