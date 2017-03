Achimer Abschlussschüler von 1972 treffen sich zur Kohltour

Am Ende eines Spaziergangs vom Zigarrenmacher-Denkmal vor dem Achimer Rathaus nach Bierden machten 28 ehemalige Schülerinnen und Schüler, die 1972 die Achimer Hauptschule am Markt verlassen hatten, Station im Gasthaus Meyer. Dort gab es nicht nur ein deftiges Kohlessen, sondern auch etliche Schul-Geschichten sowie Musik aus den Jahren von 1968 bis 1972 wurden gewissermaßen serviert. Mit dabei war Klassenlehrer Dr. Hans Prangst, der eigens aus Gifhorn angereist war. Organisiert hatten das Wiedersehen Heiko Dubiel und vier weitere Klassenkameraden. Unser Bild zeigt die Teilnehmer an dem Treffen – 45 Jahre nach Schulende - Foto: Hägermann