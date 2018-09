„Achim-West notfalls auch ohne Bremen“

ACHIM - Die Baumschutzsatzung in Achim sei ebenso unsinnig wie die Klimaschutzagentur des Landkreises und der gesamte Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen (VBN). Das findet der Achimer FDP-Fraktionsvorsitzende Hans Baum ebenso wie Fraktionskollege Dr. Gero Hocker, der auch Mitglied des Deutschen Bundestags ist.

Die Baumschutzsatzung verzögere das Abholzen kranker, älterer Exemplare und blockiere gleichzeitig das Nachwachsen junger Bäume, weil diese auf privatem Grund oft abgeholzt würden, bevor sie schutzwürdige Ausmaße erreichen.

Die Klimaschutzagentur habe keine klar ersichtlichen Aufgaben. Sie diene im Wesentlichen als Kommunikationsinstrument zwischen Handwerkern und Häuslebauern, was heutzutage ziemlich überflüssig sei.

Und der Kommunalverbund? Da habe er selbst mal bei einem kommunalpolitischen Treffen in der unteren Rathaushalle in Bremen den Eindruck gehabt, dass es sich um einen „Kaffeetrinkerverein“ handele, so Baum. Bremen wolle über diesen Verbund vor allem die Kontrolle über Entwicklungen in Umlandgemeinden behalten. So habe es vom VBN erfolgreich Einspruch gegen die Ansiedlung des Kaufhalle-Vollsortimenters auf dem Achimer Liekengelände gegeben. Um gekehrt seien Einwände Achims gegen die Weserpark-Erweiterung sofort vom VBN abgeschmettert worden.

Nachbarschaftliche Probleme und Anliegen könnten besser direkt von Bürgermeister zu Bürgermeister oder zwischen zuständigen Gremien geklärt werden, meinen die zwei Liberalen.

Hiesigen Kommunalpolitikern fehle es aber oft am nötigen Selbstbewusstsein im Auftreten gegenüber Bremer Kollegen. So sei es falsch, das Vorhaben Achim-West so sehr vom Mitwirken des großen Nachbarn abhängig zu machen. „Es ist nicht unsere erste Aufgabe, Bremen einen neuen Autobahnanschluss zu ermöglichen“, erläuterte Baum. Auf den Brückenschlag über die A1 lasse sich auch verzichten und statt dessen vorübergehend eine bestehende, befestigte Unterführung bei Vitakraft nutzen, um Achimer Flächen zu erreichen.

Baum und Hocker nahmen im Pressegespräch zu diesen und vielen anderen Themen der künftigen Entwicklung Achims Stellung. Dazu gehörte auch ihre Bilanz zur Amts--Halbzeit von Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

Dass jemand, der bereit war, 30 Millionen Euro zur Entwicklung des Liekengeländes mit Ansiedlung eines größeren Vollsortimenters zu investieren, in Achim einfach abgewiesen wurde – das verstünden auch Vertreter anderer Bundestagsparteien nicht, wenn er ihnen den Fall schildere, so Hocker.

Mit großen Versprechen zur Innenstadtentwicklung vor allem im Bereich Marktpassage und Sparkasse habe Ditzfeld gelockt, wenn die Kaufhalle verhindert werde. Das sei dann mit knapper Mehrheit im Rat zwar passiert. Beim großen „Innenstadt-Wunschkonzert“ gebe es aber bis jetzt kaum sichtbare Ergebnisse. Dass Achim den „großen Wurf“ verpasste, habe der Bürgermeister natürlich mitzuverantworten, betonen die Liberalen. - la