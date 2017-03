Achim-West noch voller Probleme

Achim - Nicht nur die Finanzierung des 100-Millionen-Euro-Projektes Achim-West ist noch völlig offen. Auch manche Grundsatzentscheidung zu dem Projekt steht noch aus, das rund 100 Hektar Achimer Gelände am Bremer Kreuz zu Gewerbegebiet machen soll und durch einen neuen Autobahnanschluss Achim-West an der A 27, eine Straße von der Theodor- Barth-Straße jenseits der A1 in Bremen über die A1 und die Eisenbahnlinie Bremen-Hannover bis zur Bremer Straße (L 158) in Bierden erschlossen werden soll. In Uphusen/Mahndorf soll sich dadurch zudem die Verkehrssituation entspannen.

Ob die Querung der später acht- bis zehnspurigen A1 über eine Brücke oder einen Tunnel hergestellt wird, ist noch völlig offen. Die Ausgangspunkte dieser Querung, die Verbindung von der L 158 zur Autobahnanschlussstelle und Nutzungsgrenzen im Gebiet müssen noch festgeklopft werden. Und in einer Änderung des Flächennutzungsplans müssen nun die Ziele des neuen Raumordnungsprogramms eingearbeitet werden und triftige Gründe für das Mammutprojekt formuliert werden. Das soll nach dem Willen der Stadtverwaltung und des Planungsausschusses nun schnellstens geschehen,

Ein Thema wird auch eine Maut für die Brücke beziehungsweise den Tunnel an der A1 sein. J mb