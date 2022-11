„Achim-West“ bleibt weiter in der Schwebe

Von: Michael Mix

Teilen

Das Grünland südwestlich des Bremer Kreuzes will die Stadt in ein Gewerbegebiet verwandeln. archiv © Schwinge

Achim – „Achim-West“, das größte Zukunftsprojekt und zugleich Aufregerthema der Stadt, bleibt weiter in der Schwebe. „Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird es dieses Jahr nichts mehr“, informierte Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Freitag bei einem Pressegespräch im Rathaus. Das habe der Landkreis der Stadt mitgeteilt.

Ursprünglich hatten Politik und Verwaltung in Achim den Beschluss im Frühling oder Sommer 2021 erwartet, dann im folgenden Herbst oder wenigstens im Winter. Doch das erhoffte Schreiben aus dem Kreishaus, von dem in Achim so viel abhängt, kam und kam nicht, immer wieder verstrichen der Öffentlichkeit genannte Fristen. Zuletzt war vom Herbst dieses Jahres die Rede gewesen. Aber auch zu diesem Zeitpunkt wird es nun keine Ergebnisse geben. Was bedeutet, dass politische Entscheidungen in dieser Angelegenheit weiterhin nicht getroffen werden können.

Vom Planfeststellungsbeschluss hängt im starken Maße ab, ob „Achim-West“ mit dem vorgesehenen 90 Hektar großen Gewerbegebiet südlich des Bremer Kreuzes, einer eigenen Anschlussstelle an der Autobahn 27 und Zufahrtstrasse mit Brücke über die A 1 und Anschluss an die L 158 überhaupt verwirklicht wird. Denn das ohnehin einen Batzen Geld verschlingende Infrastrukturprojekt – zuletzt waren die Investitionskosten der öffentlichen Hand auf mindestens 150 Millionen Euro beziffert worden – könnte durch Auflagen des Landkreises, etwa zum Naturschutz, noch deutlich teurer werden.

In solch einem Fall würde die örtliche Politik das Vorhaben wahrscheinlich beerdigen. Denn schon jetzt verfügen die Gegner von „Achim-West“ – CDU / Johann Meyer, Grüne und Linke – gegenüber den Befürwortern von der Ratsgruppe SPD / Marcel Dominic Bandowski (Freie Wähler), der FDP und eventuell der AfD, die sich in dieser Frage noch nicht ganz klar positioniert hat, sowie der Stimme des parteilosen Bürgermeisters über eine knappe Mehrheit im Stadtrat.

Aber warum kommt der Landkreis Verden, der neben Bremen und der Stadt Achim zu den Projektpartnern, Geldgebern und nicht zuletzt Profiteuren des geplanten großen Gewerbegebiets gehören soll und will, bei dem Riesenunterfangen nicht in die Gänge? Es hakt wohl beim Personal. Wie schon lange hinter vorgehaltener Hand zu hören ist, mangelt es im Kreishaus an qualifizierten Kräften, die sich in die komplexe wie komplizierte Materie intensiv reinknien können, um am Ende zu sachgerechten, rechtssicheren Ergebnissen zu gelangen.

„Der Landkreis hat ähnliche Probleme wie wir sie haben: Es fehlen personelle Ressourcen“, bestätigte Bürgermeister Ditzfeld beim Pressegespräch auf Nachfrage. Wie bei der Stadt könnten auch bei der Kreisverwaltung viele offene Stellen nicht besetzt werden, da es an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern hapere. Die Situation dort habe sich zuletzt noch dadurch verschärft, dass die Auswirkungen der Corona-Krise und der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine bewältigt werden müssten.

Ein neues Datum für das Eintreffen des Planfeststellungsbeschlusses gebe es nicht. Der Stadt bleibe nichts anderes übrig, als darauf zu warten, merkte Ditzfeld an. „Wir sind vom Landkreis abhängig.“

Eine andere Frage ist, ob Unternehmen im vorhandenen Gewerbegebiet am Bremer Kreuz, die nach eigenen Angaben Erweiterungsflächen benötigen und diese gerne auf dem Areal auf der anderen Seite der „Hansalinie“ belegen wollen, sich noch weiterhin in Geduld üben. So hatte die Geschäftsführung von Vitakraft vor einigen Monaten im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, dass der Planfeststellungsbeschluss hoffentlich bis zum Ende dieses Jahres vorliege und kurz darauf auch eine politische Entscheidung zu „Achim-West“ falle, da der Tierfutterhersteller mit Sitz in Achim und Bremen baldige Planungssicherheit brauche. Ansonsten müsse sich Vitakraft andernorts nach Flächen umgucken.

Die Stadt halte in jedem Fall an „Achim-West“ fest, unterstrich Ditzfeld. Bei dem geplanten Gelände für das Gewerbegebiet im Dreieck von zwei Autobahnen handele es sich um eine „Top-Lage“.

Gegner des Projekts, zu denen auch der Nabu zählt, führen unter anderem die beabsichtigte großflächige Versiegelung und die hohen Kosten für die Stadt ins Feld. Das wiegt nach Ansicht der Kritiker die von Befürwortern von „Achim-West“ genannte Verkehrsentlastung für einen Teil der Einwohner von Uphusen nicht auf.