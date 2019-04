Achim-West: Beteiligung auf Augenhöhe

Bremen bekennt sich zu Projekt / CDU auch überzeugt

+ An der A1 soll das Gewerbegebiet entstehen.

Achim – Mit dem kürzlich gefassten Senatsbeschluss hat Bremen zwar wie berichtet einen weiteren Schritt in Richtung Beteiligung am Großprojekt Achim-West getan. Aber bisher gebe es noch keine konkrete Aussage zur Höhe der finanziellen Beteiligung, sagte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg auf Anfrage. Der große Nachbar habe mit dem Beschluss allerdings zum Ausdruck gebracht, dass er sich an der Projektgesellschaft Achim-West, einer Tochter der Stadt Achim, beteiligen möchte.