Vier Mal die Traumnote 1,0 am Gymnasium am Markt in Achim

Von: Dennis Bartz

Die 82 Abiturientinnen und Abiturienten posieren stolz für das Jahrgangsfoto. © Bartz

Achim – Ausgelassen war die Stimmung am Freitagmittag bei der Abiturentlassfeier in der Sporthalle des Gymnasiums am Markt (Gamma) in Achim: Von den 86 Schülerinnen und Schülern, die für die Abiturprüfung zugelassen waren, haben 82 bestanden – und das mit einer Durchschnittsnote von 2,35. Vier Prüflinge erreichten sogar die Traumnote 1,0, weitere 15 schlossen mit einer 1 vor dem Komma ab.

Die Schulband „Rays“ des Gammas begleitet die Abiturentlassungsfeier in der Sporthalle musikalisch. © Bartz

„Das Ergebnis ist absolut bemerkenswert“, lobte deshalb Schulleiter Dirk Stelling, der in diesem Zusammenhang auf das Abimotto verwies: „A little Party never killed our Abi“. „Das spricht für großes Zutrauen an euer Zeitmanagement“, sagte Stelling und sorgte damit für Gelächter in den Reihen.

Füllen das „Glas des Lebens“: Anke Schwarze (links) und Christina Bollhorst. © Bartz

Landrat Peter Bohlmann (SPD) gratulierte den Abiturientinnen und Abiturienten und versprach ihnen, dass ihnen nach der nun bestandenen Prüfung viele Türen offen stehen werden: „Ihr Jahrgang trifft auf einen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, der auf Sie wartet. Sie werden eine Arbeit finden, die Ihnen Spaß macht und mit der Sie später sich und ihre Familie ernähren können.“

Eine besondere Veranstaltung war es für Bürgermeister Rainer Ditzfeld, wie er betonte: „Als Vater einer 18-jährigen Tochter, die im Sommer 2024 an dieser Schule ihr Abitur machen wird, ist das für mich die letzte Probe, bevor sie bei meinem Grußwort vor mir sitzen wird. Das wird aufregend.“

Ditzfeld verdeutlichte, wie sehr sich das Schulwesen und das Lernen im Allgemeinen in den vergangenen Jahrzehnten verändert habe: „Zu meiner Zeit haben wir mit dicken Büchern am Schreibtisch gepaukt, zunächst sogar noch mit einem Rechenschieber, später dann mit einem Taschenrechner – die heutige Schülergeneration lernt häufig im Bett, mit einem Handy oder iPad in der Hand und schaut Youtube-Videos.“

Auch der Arbeitsmarkt entwickele sich immer weiter: Es gebe heute in allen Branchen, auch im Rathaus der Stadt Achim, weniger starre Regeln, weniger fixe Arbeitszeiten und weniger festgelegte Arbeitsplätze.

Für die meisten Abiturienten beginne nun eine Zeit des Abschieds, von ihren Mitschülern und Freunden, aber auch von ihrem Heimatort Achim. „Dazu kann ich nur eines sagen – auch im Sinne Ihrer Eltern –, kommen Sie bitte oft zurück. Denn es ist einfach schön hier“, so Ditzfeld. Mit der Bewegung „Fridays for Future“ und der „Letzten Generation“ würden derzeit viele junge Menschen zeigen, dass sie unzufrieden mit der Art sind, wie mit den Ressourcen dieser Erde umgegangen wurde: „Wie geht es Ihnen? Wollen auch Sie nun alles anders und besser machen als Ihre Eltern und Großeltern? Dann los. Bremsen Sie sich nicht“, forderte Ditzfeld sie auf. Er gab ihnen dafür einen Leitspruch mit auf den Weg: „Mahatma Gandhi hat mal gesagt: ,Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt.‘“

Eine emotionale und gefeierte Rede hielt Elternvertreterin Christina Bollhorst, die betonte, wie unglaublich es für die Eltern sei, dass der Tag der Einschulung, an dem die heutigen Abiturienten voller Stolz mit ihren Schultüten losgezogen waren, tatsächlich schon 13 Jahre her ist. „Nun begleiten wir euch wieder – und wir sind alle unfassbar stolz auf euch!“, sagte sie sichtlich bewegt.

Bisher habe das Gamma viel Platz in den Kalendern der Schüler eingenommen, ab sofort könnten die Abiturienten selbst bestimmen, wie sie ihre Zeit verplanen wollen. Es sei normal, sich Sorgen zu machen: „Das einzig Wichtige ist, dass ihr losgeht, dass ihr euch auf euren Weg macht. Dieser Weg wird nicht immer geradlinig sein. Einige stellen vielleicht irgendwann fest: ,Verdammt, das war gar nicht mein Weg.‘“ Auch das sei nicht schlimm: „Dann schaut ihr euch um und ändert eben die Richtung!“

Als Bild, das ihnen in Erinnerung bleiben sollte, stellt sie das „Glas des Lebens“ mit auf das Rednerpult. Vor den Augen des Abschlussjahrgangs ließ sie den Behälter mit Steinen, Sand und Bier füllen.

Die Botschaft: „Verbraucht eure Zeit nicht mit unwichtigen Dingen, sondern packt zuerst die wichtigen Dinge, also die großen Steine, an. Und nehmt euch immer auch Zeit für ein Bier mit euren Freunden“, betonte Bollhorst abschließend.

Die 82 Abiturientinnen und Abiturienten Die Abiturienten des Gymnasiums am Markt in alphabetischer Reihenfolge: Samira-Marie Adamzik, Jannis Adler, Inès Ayed, Viktoria Bade, Eva Bade, Anna Baeßmann, Lia Birnbaum, Kiara Bollhorst, Celina Bollhorst, Leon Braun, Xenia Brehm, Jannis Delebinski, Jule Demuth, Jannis Dinklage, Emilia Elfers, Louisa Fiebelkorn, Feline Frobitter, Hannes Ganske, Matti Gärtner, Janne Marit Grobler, Katharina Grothenn, Jack Grunert, Marit Günther, Wiebke Harnisch, Robin Harries, Benja Hasemann, Lasse Hehenberger, Johanna Henning, Jonathan Honemann, Karl Frederik Jacobi, Milena Jäger, Stina Janßen, Bente Jelken, Maurice Kenning, Milan Klein, Samantha-Louise Kolb, Cecily Krause, Florian Krüger, Judith Kuhnlein, Finn Kurokoshi, Lasse Lübbecke, Rayk Lübke, Fine Marie Lüdtke, Nina Lundelius, Emma Maria Mander, Bennet Marschhausen, Zeda Meinen, Pia Mittelbach, Inês Morais Pedro, Isabella Nienstedt, Pauline Nitzsche, Sina Nolte, Elih Nüchter, Anastasia Orlow, Lilly Otersen, Tabea Otersen, Johanna Pommerening, Jannik Preusche, Petje Preuß, Bele Preuße, Mika Purnhagen, Bastian Rippe, Maja Joanna Ronowski, Connor Rosebrock, Finja Saffe, Raz Safi, Saira Safi, Jakob Schöpplein, Chiara-Sophie Söllner, Paul Stelljes, Henry Sturm, Jakob Timmer, Finn Tinla, Benito van Zwieteren, Cosimo van Zwieteren, Joel Vista, Maja Sophie Wantke, Erik Weiße, Tim Nicolas Welling, Moritz Wiegmann, Julian Wilks und Julia Zweigle.