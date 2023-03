„Verkaufsfahrt“ zur IGS in Achim?

Von: Michael Mix

Teilen

Die Integrierte Gesamtschule Achim hat in dieser Woche alle vierten Klassen aus den sechs Grundschulen im Stadtgebiet zu Gast. © Mix

Achim – „,Verkaufsfahrt‘ zur IGS in Achim?“ Unter dieser Überschrift nimmt Andree Irretier in einem Schreiben an diese Zeitung Hospitationstage in neuer Form der Integrierten Gesamtschule an der Waldenburger Straße aufs Korn. Die Viertklässler an den Grundschulen im Stadtgebiet würden im Stil einer Verkaufsfahrt für Senioren zur IGS gekarrt, behauptet der Vater eines Jungen, der im Sommer die Lernstätte in Baden verlassen wird, um auf eine weiterführende Schule zu wechseln.

Die alternative Schulform zum Gymnasium in Achim habe offenbar „große Sorge, für das kommende Schuljahr die neuen fünften Klassen entsprechend mit Schülern zu bestücken“, mutmaßt Irretier.

Und legt nach, mit Seitenhieb auf die Stadtverwaltung: „Kurzfristig werden in den umliegenden Grundschulen daher, offensichtlich auf Bitten oder vielleicht auch Drängen des Schulträgers, spontane Besuche der Grundschulen an der IGS in Achim terminiert.“ Irgendwie erinnerten ihn diese Aktivitäten an „Verkaufsfahrten mit ahnungslosen Senioren. Rein in den Bus, eben schnell Kaffee und Kuchen und dann die Heizdecken kaufen…“

Dabei böten doch alle weiterführenden Schulen im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ genügend Möglichkeiten, „Schulen in der engeren Auswahl gezielt am Nachmittag gemeinsam mit den Eltern zu besuchen“, argumentiert Andree Irretier. Und macht seinem Unmut über den Abstecher seines Sohnes und von dessen Mitschülern an die Waldenburger Straße weiter Luft: „Müssen stattdessen nun im Rahmen einer mehr oder weniger sinnfrei erscheinenden Panikaktion Viertklässler wahllos mit dem extra organisierten Bus an die IGS chauffiert werden, um dort Waffeln zu essen und sich etwas berieseln zu lassen, wie toll doch diese Schule ist?“

Nicht nur in Achim hätten Kinder – sowohl aufgrund der schlechten schulischen Versorgung als auch coronabedingt – nicht mehr aufzuholende Lerndefizite, stellt der „nachdenkliche Vater“ eines Viertklässlers an der Grundschule Achim-Baden fest. Mit Blick auf den Besuch an der IGS beklagt Irretier „einen weiteren verlorenen Tag, an dem sie nichts lernen und keinerlei Chance bekommen, wenigstens einen Bruchteil des fehlenden Lernstoffes aufzuholen“.

Und was sagt die Schule zu all den wenig schmeichelhaften Vorwürfen? Heike Jeske schüttelt darüber den Kopf. Sie wundere sich vor allem über die „Art des Schreibens“, antwortet die Didaktische Leiterin der IGS Achim auf Nachfrage, bevor sie auf inhaltliche Aspekte zu sprechen kommt.

„Wir haben die klassischen Hospitationstage in neuer Form veranstaltet“, verrät Jeske. Auch weil die beiden überlaufenen Gymnasien vor Ort in diesem Jahr auf solch ein Angebot verzichteten. Den „Tag der offenen Tür“ gebe es überall wie bisher, an der IGS am 9. Mai. Doch der habe einen anderen Charakter als eine Hospitation.

Das Mitglied der Schulleitung erklärt den dahintersteckenden pädagogischen Ansatz: „Wir haben uns überlegt, den Viertklässlern die ganze Schule zu zeigen, damit sie den Unterricht hier und für sie unbekannte Fächer wie Englisch, Spanisch, Naturwissenschaften, Kunst, Musik und Hauswirtschaft kennenlernen.“

Am Montag und Dienstag seien bereits die vierten Klassen von fünf der sechs Achimer Grundschulen an der IGS für zweieinhalb Stunden zu Gast gewesen, am heutigen Donnerstag kämen noch die Uesener Kinder. Alle Schülerinnen und Schüler lernten bei ihrem Besuch jeweils zwei Fächer kennen.

„Wir haben auch der Lehrerschaft unser Konzept erklärt, etwa den Umgang mit verschiedenen Lernniveaus“, informiert Heike Jeske. Die Hospitation in den fünften Klassen sei mit einer „engmaschigen Betreuung durchs Jahrgangsteam“ verbunden, die „starke Berufsorientierung“ der Schule oder der Ganztagsbetrieb kämen dabei ebenfalls zur Sprache.

Aber auch die „vielen Vorurteile“, die es leider gegenüber der IGS gebe. So hätten Schüler gefragt, ob Einrichtungsgegenstände oder andere Sachen „hier kaputtgemacht werden“. Auch Negatives wie „Gewalt“, „Drogen“ oder „Clan“ würden häufig mit der IGS assoziiert.

Dabei könne dort viel erreicht werden, bis hin zum Abitur. „Wir möchten die gesamte Schülerschaft in Achim ansprechen – von Förderschülern bis zum gymnasialen Niveau“, unterstreicht Jeske.

Von einer Art „Verkaufsfahrt“ könne im Zusammenhang mit den Die Hospitationstage als eine Art „Verkaufsfahrt“ abzuwerten, sei geradezu abwegig, sagt die Pädagogische Leiterin. „Die Schüler- und Lehrerschaften aus den beiden weit entfernten Grundschulen Baden und Uphusen sind mit dem Bus gekommen, alle übrigen zu Fuß“, erklärt sie. Und für die Kinder, die am Hauswirtschaftsunterricht teilgenommen hätten, seien mit Obst gefüllte Waffeln zubereitet worden, hält Jeske dem „nachdenklichen Vater“ Irretier entgegen.

„Panikaktion“? An der IGS Achim gebe es seit Jahren fünf fünfte Klassen. „Wir haben keine Sorge, die auch diesmal wieder vollzubekommen“, lässt Heike Jeske den Kritiker wissen. Anmeldungen für den neuen fünften Jahrgang an der IGS seien allerdings erst im Juni möglich.

Schlussendlich stellt auch die Stadt Achim als Träger der Schule auf Nachfrage dieser Zeitung klar, was ihr Part bei der ganzen Angelegenheit war. Denn Andree Irretier hatte auch die Verwaltung im Rathaus angegriffen. Der Besuch der Achimer Grundschüler an der IGS sei „offensichtlich auf Bitten oder vielleicht auch Drängen des Schulträgers“ zustande gekommen, spekulierte er.

Kai Purschke, Pressesprecher der Stadt, gibt dazu folgende Stellungnahme ab: „Die Idee der Informationsveranstaltungen, in denen die besondere Schulform IGS den Achimer Viertklässlern lebhaft nähergebracht werden und bei einem Besuch selbst erkundet werden kann, ist in der IGS entstanden.“ Diese habe mit den sechs Achimer Grundschulen dann selbstständig die Besuche im Rahmen dieses Projekts vereinbart.

Ende Januar sei die Stadtverwaltung gefragt worden, ob für die beiden am weitesten entfernten Grundschulen, nämlich Baden und Uphusen, die die IGS nicht mit einem Tagesausflug zu Fuß erreichen könnten, einen Bustransfer finanzieren würden. „Als Trägerin aller an diesem Projekt beteiligten Schulen begrüßt die Stadt Achim grundsätzlich den gegenseitigen Austausch und hat daher in diesem Fall die Kosten für den Transfer der Grundschüler aus Uphusen und Baden übernommen – in der guten Absicht, allen Viertklässlern die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Austausch zu ermöglichen“, erläutert Purschke. „Daher haben die Schulen seinerzeit zeitnah von uns die Zusage bekommen.“