Unbekannte versenken Schulboot in Achim

In jüngster Vergangenheit haben bislang unbekannte Täter ein Schulboot in Achim versenkt. Der erhebliche Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Achim - Unbekannte haben das schuleigene Motorboot des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium versenkt. Laut Polizeiangaben wird der Schaden auf rund 4000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende, wurde der Achimer Polizei aber erst jetzt bekannt. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Motor und Elektrik wurden beschädigt

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Motorboot in der Hafenanlage vor dem Ruderhaus am Weserhang ordnungsgemäß vertäut. Die Täter müssen das Boot dann so heruntergedrückt haben, dass es geflutet wurde und schließlich sank. Motor und Elektrik wurden dadurch beschädigt.

Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Achimer Polizei telefonisch unter 04202/9960 entgegen.

