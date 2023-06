Überfall in Sparkassenfiliale in der Achimer Innenstadt: Täter auf der Flucht

Von: Nina Baucke, Christian Walter

Am Donnerstagmittag ist es zu einem Überfall in der Sparkassenfiliale an der Achimer Obernstraße gekommen. Der Täter versprühte Reizgas und flüchtete. Die Polizei fahndet nach ihm.

Achim – Wie die Polizeiinspektion Verden/Osterholz meldet, kam es am Donnerstagmittag gegen 11.50 Uhr zu einem Überfall innerhalb eines Gebäudes der Kreissparkasse an der Obernstraße in der Achimer Fußgängerzone. Ersten Informationen der Polizei zufolge überfiel ein derzeit unbekannter Täter einen Kunden in der Kreissparkasse. Bei dem Überfall versprühte der Täter mutmaßlich Reizgas und flüchtete anschließend. Die Filiale wurde aufgrund des Reizgaseinsatzes vorerst evakuiert.

Mit dem Reizgas verletzte der Täter einen 48-jährigen Mann - nach derzeitigem Stand leicht. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin ins Krankenhaus. Ein 35-jähriger Mann, ein weiterer Kunde in der Kreissparkasse war, war zudem dem 48-Jährigen zu Hilfe geeilt. Er verfolgte den Täter kurzzeitig, musste die Verfolgung jedoch ebenfalls aufgrund von Reizgas abbrechen. Der 35-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und vor Ort entlassen. Auch Mitarbeitende der Kreissparkasse gerieten zum Teil mutmaßlich in Kontakt mit dem Gas und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Nach derzeitigem Stand verletzte sich jedoch von ihnen keiner.

Täter nach Reizgas-Angriff in Sparkasse in Achim flüchtig

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Täter Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet hat. Er ist aktuell noch flüchtig. Die Beamten haben umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der Täter wird in ersten Befragungen wie folgt beschrieben: männlich, schlank, circa 1,80 Meter groß, er trug ein khakifarbenes Cap und hat eine Kapuze über die Cap gezogen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04202/9960 bei der Polizei zu melden. „Wir berichten weiter, sofern neue Informationen vorliegen“, teilt die Polizei weiter mit.

