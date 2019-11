IGS Achim tritt Bildungsverbund bei

Achim – Mit der IGS Achim ist eine weitere Schule im Landkreis Verden dem Bildungsverbund Schule-Beruf beigetreten, wie Ulf Neumann, Pressesprecher des Landkreises, mitteilt. Der Verbundvorsitzende, Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann, und IGS-Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg begrüßten dazu die Mitglieder in der Schule. „Die IGS befindet sich gerade im Aufbau und wird im nächsten Schuljahr die achte Jahrgangsstufe einführen“, erklärte Albes-Bielenberg den Gästen.

Die Mitglieder wählten in der Sitzung auch einen neuen Vorstand. Das Gremium bestätigte Lutz Brockmann als Vorsitzenden. Seine Vertreterin bleibt die Erste Kreisrätin Regina Tryta. Dem neuen Vorstand gehören nun auch Frank Weinhold von den Berufsbildenden Schulen Verden und Rolf Bartels, Leiter der Oberschule am Goldbach in Langwedel, an. Unterstützung erhält das Team weiterhin vom Bildungsbüro des Landkreises.

Auch künftig wolle der Bildungsverbund Schule-Beruf die enge Kooperation und den Austausch untereinander nutzen, um allen Schülern einen gelungenen Bildungsweg und einen guten Start in die Zeit nach dem Schulabschluss zu ermöglichen, gibt Neumann den Tenor der Verbundmitglieder wieder. So wurde in der Sitzung unter anderem das neue Konzept der Koordinierungsstelle Schulverweigerung im Fachdienst Jugend und Familie des Landkreises vorgestellt.

Die Koordinierungsstelle bietet Schülern, Eltern, Lehrkräften sowie anderen Fachkräften Beratung und Unterstützung zum Thema Schulverweigerung. Ziel sei es, verweigernde Jugendliche wieder in den laufenden Betrieb der Regelschule zu integrieren, um die Chancen auf einen Abschluss und damit auf einen Ausbildungsplatz zu erhöhen.

Weitere Informationen unter

www.landkreis-verden.de/schulverweigerung