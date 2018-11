Stadt will Allhornstraße ausbauen

Achim - Von Lisa Duncan. Schlaglöcher, Staub und schlecht ablaufendes Regenwasser – der erstmalige Ausbau der Allhornstraße ist nach Ansicht der Stadtverwaltung überfällig. Sie steht auf der Prioritätenliste zum Ausbau stadteigener Straßen ganz oben. Nun empfahl der Ausschuss für Bauunterhaltung einstimmig, dass diese an das Paradiesviertel angrenzende Straße ausgebaut werden soll. Die gesamte Straße soll befestigt und mit Regenwasserkanälen versehen werden.

200 000 Euro will die Stadt in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 für die Baumaßnahme ausgeben. Legt man diese Kosten zugrunde, müssten die Anlieger 180 000 Euro Ausbaubeiträge an die Stadt zahlen, die voraussichtlich 2021 fällig werden.

„Das Paradiesviertel ist fertig, nun ist die Allhornstraße dran“, berichtete Verkehrsplaner Stefan Schuster in der Sitzung. Notwendig sei der Ausbau zum einen aus Gründen der Verkehrssicherheit, zum anderen wegen der hohen Unterhaltungskosten. Seit Jahren betreibe der Bauhof dort wiederholt Flickschusterei, deutete Schuster an. Nicht zuletzt befürchtet die Verwaltung Schadensersatzansprüche, wenn sich Wasser bei Starkregen unkontrolliert auf anliegende Privatgrundstücke ergießen sollte. Die Allhornstraße hat ein starkes Gefälle in Richtung Langenstraße. Daher verstopfe das abgetragene Straßenmaterial regelmäßig die Straßeneinläufe der Langenstraße.

Die Stadtverwaltung wolle diesmal früh in den Dialog mit den betroffenen Bürgern treten: „Wir wollen die Anlieger mitnehmen“, so Schuster. Die Verwaltung wolle nicht die gleichen Fehler begehen wie zuvor beim Ausbau des Steinwegs und des Paradiesviertels. Ein wesentlicher Kritikpunkt war seinerzeit die Ermittlung der Erschließungsbeiträge für die Anlieger. Dafür wolle man diesmal die Kosten früh ermitteln und rechtzeitig bekanntgeben, so Schuster. Nach dem Kommunalabgabengesetz müssen die Anwohner bei Neuerschließungen 90 Prozent der anfallenden Kosten übernehmen, die Stadt beteiligt sich mit zehn Prozent.

Bereits im Vorfeld hatten Anwohner vor diesem Hintergrund die Stadt Achim angeschrieben. „Eine Vielzahl von Grundstückseigentümern ist zunächst gegen eine Erschließung und fordert gleichzeitig, in das Verfahren eingebunden zu werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. „Trotz mehrerer Angebote der Verwaltung, auch in öffentlichen Sitzungen, ist es bisher leider nicht zu einem gewünschten Informationsaustausch gekommen“, schreibt die Stadt weiter.

Die Verwaltung will unter anderem zu einer Anliegerversammlung einladen. Dort können die Betroffenen Anliegersprecher bestimmen, „um die Kommunikation im weiteren Verfahren optimal zu gestalten“, heißt es.

Ob der Ausbau 2019 oder 2020 erfolgen soll, will die Verwaltung von der Marktlage im Tiefbaugewerbe abhängig machen, „um die Kosten für die Grundstückseigentümer und die Stadt nicht unnötig zu erhöhen“.

Doch zunächst ist die Politik nochmal gefragt: Der Stadtrat muss dem Ausbau in seiner Sitzung am 18. Dezember zustimmen.

Rubriklistenbild: © dpa