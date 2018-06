Stadt Achim setzt auf Carsharing und Elektro-Mobilität

Station für „Gemeinschaftsautos“ und Stromtankstelle auf Baumplatz geplant

+ © ps Ein Carsharing-Auto mit Elektroantrieb an einer Ladesäule betanken – im hessischen Rodgau gibt es dieses Modell bereits. © ps

Achim - Die Stadt Achim will moderne Mobilitätskonzepte voranbringen und setzt auf Car-sharing und Elektroantrieb. Auf dem sogenannten Baumplatz am Rathaus soll eine Station mit „Gemeinschaftsautos“ und Stromtankstelle aufgebaut werden. Zudem befürwortete der Ratsausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr in seiner jüngsten Sitzung, in der Innenstadt eine E-Bike-Ladestation zu errichten.