Aal-Besatz aus EU-Fördertopf

Sportfischer entlassen hunderttausende Mini-Aale in die Weser

+ © Schmidt Die „vorgestreckten“ Farmaale wiegen drei bis fünf Gramm bei einer Länge von etwa zehn Zentimetern. © Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Ein ungewohntes Bild bot sich Beobachtern am Samstagvormittag an der Weser: Angler setzten Fische ins Wasser, anstatt sie herauszuangeln. Hunderttausende Jung-Aale fanden so den Weg in Weser, Aller und Eyter im Bereich der Fischerei-Pachtgemeinschaft Weser IV sowie Blender See.