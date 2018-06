Sponsoren und andere Beteiligte schauen sich zur Halbzeit beim Campus Open Air um

„Macht ihr wieder Henna heute?“

+ © Duncan Talkrunde mit Moderator Simon Oelsner (3.v.l.), Beteiligten und Förderern, darunter Dr. Beate Patolla (links), Geschäftsführerin der Stiftung der Kreissparkasse (KSK) Verden, Mikal Zeug (4.v.l.) und Jan-Henning Göttsche vom Orgateam, daneben Dirk Ysker vom Bürgerzentrum an der Magdeburger Straße. Die Lokale AG des Landkreises Verden, das Paritätische Jugendwerk, die Stiftung der KSK Verden und die Bürgerstiftung Achim fördern das Campus Open Air finanziell. © Duncan

Achim - Die sonst leere Fläche am Sportplatz, die an Realschule, Gymnasium, Hauptschule und Integrierte Gesamtschule (IGS) Achim angrenzt, ist am frühen Nachmittag belebt. Eine Bar mit Lounge und Terrasse aus Paletten, Zelte, DJ-Pult und Human Table Soccer bilden die Kulisse für das Campus Open Air. Ein zweiwöchiges Event mit Festival-Charakter, das Jugendliche ab der siebten Klasse anregen soll, dort nach der Schule ihre freie Zeit zu verbringen. Veranstalter ist die Stadt Achim in Kooperation mit dem Verein „Sofa“, der Kirche und Achimer Vereinen. Gestern, zur Halbzeit, kamen Förderer des Campus Open Air auf das Gelände, um sich bei einem Rundgang und einem Gespräch einen Eindruck zu verschaffen.