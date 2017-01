„Achim sollte bis 2040 auf 40 000 Einwohner wachsen“

achim - „Achim sollte in den nächsten zwei Jahrzehnten seine Einwohnerzahl um ein Viertel auf 40000 Einwohner steigern“, sagt Hans Baum, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Stadtrat. Nur dann wären die jetzt zum Teil neugebauten Kindertagesstätten und Schulen auch weiterhin ausgelastet. Und allein über Wachstum könne Achim für den Ausbau der Infrastruktur die notwendigen Einnahmen erzielen, war sich Baum beim Pressegespräch mit den Fraktionsmitgliedern Dr. Gero Hocker und Ingo Müller einig.

Sparmaßnahmen im Stadthaushalt reichten bei weitem nicht aus, um die Investitions- und Betriebskosten, insbesondere für Kitas und Schulen, aufzufangen. Baum hält einen Zuwachs von 300 bis 500 Einwohnern pro Jahr für sinnvoll, „denn sonst stehen bald viele neue Gebäude wieder leer“.

Achim müsse dringend mehr Bauland ausweisen, sowohl für Eigentum als auch für Mietobjekte. „400 Neubürger bedeuten geschätzt etwa 15000 Quadratmeter Wohnraum pro Jahr, was bei enger Bauweise der Größe von vielleicht vier Fußballfeldern entspricht“, hat der Fraktionschef ausgerechnet.

Erreichen will Baum das durch Lückenbebauung in bereits besiedelten Gebieten. Aber das werde nicht ausreichen, um den gewünschten Zuzug, „vor allem aus dem in vielerlei Hinsicht versagenden Bremen“, zu erzielen. Neue Wohngebiete sollten seiner Ansicht nach nahe des geplanten Gewerbegebiets südlich des Bremer Kreuzes in den Gemarkungen Uphusen, Bierden und Embsen entstehen. Tausende neue Arbeitsplätze, die das Riesenprojekt „Achim-West“ mit sich bringen soll, „können nur durch günstigen Mietwohnraum in Achim gebunden werden“, sagt Baum. Denn ein Lagerarbeiter könne sich kein teures Haus leisten. Diese Beschäftigten bräuchten für sich und ihre Familien „günstigen Wohnraum in der Nähe ihrer Arbeitsstelle“.

Zugleich müsse die Versorgungsinfrastruktur entwickelt werden. „Großsortimenter auf dem Lieken-Gelände und größere Supermärkte werden kommen“, prognostiziert der Liberale, während andere auf dem Feld des Lebensmittelhandels in Achim längst den Sättigungsgrad erreicht sehen.

„Das Lieken -Gelände ist mit seiner Lage am Bahnhof, nahe der Innenstadt und Achim-Nord ein Filetstück“, pflichtet ihm Gero Hocker bei. Er glaube da mehr an die Hamburger Kaufleute, die dort investieren und ein Einkaufszentrum schaffen wollten, als an die Stadt mit ihrer Planung, die auf der Fabrik-Brache eher Büros und Wohnungen verwirklicht haben möchte, um die City samt Marktpassage zu schützen.

Ein endgültiges Veröden der Fußgängerzone befürchtet Hocker nicht? „Vielleicht gehen dort dann die Lichter aus, das funktioniert ja schon lange nicht mehr“, antwortet der FDP-Mann. „Dann wird die City eben Richtung Lieken verlegt.“ J mm