Schilder vom Weser-Radweg bis zum Stadtkern

Der in diesem Jahr als beliebtester deutscher Radfernweg gekürte Weser-Radweg verläuft auf der sechsten Etappe auch durch das Achimer Stadtgebiet. Die Hauptroute führt über Baden bis zur Weserbrücke nach Uesen, von wo sie links der Weser über Thedinghausen und Weyhe-Dreye nach Bremen geht. Auch besteht für Radfahrer die Möglichkeit, von Uesen aus über eine Alternativroute rechts der Weser über die Ortsteile Achim, Bierden und Bollen in Richtung Bremen zu radeln.

Achim - Der Landkreis Verden hat in Absprache mit der Stadt Achim eine Wegweisung installiert, damit Radfahrer in die Achimer Innenstadt gelockt werden, wie die Tourist-Information jetzt mitteilt. „Gerade ortsfremde Radfahrer auf dem Weser-Radweg wissen oft nicht, wie nah sie am Stadtkern vorbei radeln“, sagt Wirtschaftsförderer Martin Balkausky.

Die Strecken wurden mit Ziel- und Zwischenwegweisern zum Teil mit Kilometrierung ausgestattet, die jeweils ins Achimer Zentrum und zum Weser-Radweg zurückleiten. Vervollständigt wurde jetzt die Wegweisung mit zwei weiteren Schildern inmitten der Fußgängerzone.

„Wir sehen das als Service-Verbesserung für Radfahrer, die die Alternativroute des Weser-Radweges fahren und einen Abstecher in die Achimer Innenstadt machen“, so Henrike Drewes von der Tourist-Information Achim. Und Bürgermeister Rainer Ditzfeld ergänzt: „Hier können Radler die vielfältigen Möglichkeiten der Achimer Innenstadt wahrnehmen, wie Besichtigung der Sehenswürdigkeiten, Besuch eines Restaurants oder Cafés, der Geschäfte, Banken und der Tourist-Information.“