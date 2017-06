Unbekannte brechen 20 BMW eines Autohauses auf

Achim - Mit großer krimineller Energie und offenbar viel Zeit haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen 20 Autos aufgebrochen, die auf einem Autohaus-Gelände an der Bremer Straße in Achim abgestellt waren.

Die Täter öffneten die Fahrzeuge der Marke BMW durch das Einschlagen der Seitenscheibe, teilte die Polizei am Nachmittag mit. So gelangten sie in die neuwertigen Wagen und montierten dort fachgerecht Navigationsgeräte und Lenkräder ab.

Der dadurch entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen der Polizei zufolge im sechsstelligen Bereich. Mit der Beute seien die Täter anschließend unerkannt geflohen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Im Lauf des Tages haben die Beamten unter anderem Anwohner befragt.



Sollten mögliche Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im besagten Zeitraum an der Bremer Straße gesehen haben, werden sie von den Beamten gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 beim Polizeikommissariat Achim zu melden.



kom

