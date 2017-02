Parkendes Auto überschlägt sich nach Unfall 

Achim - Der Besitzer wird nicht schlecht gestaunt haben, als er am Samstag zu seinem an der Uesener Feldstraße geparkten Auto zurückkehrte. Es lag überschlagen am Fahrbahnrand.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein unbekannter Fahrer gegen 20.10 Uhr vermutlich ungebremst in den am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der parkende Wagen überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls und wurde stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden