Ort der Ruhe und Schaumpartys: Erinnerungen an den Brunnen am Markt in Achim

Von: Dennis Bartz

Der alte Brunnen am Markt musste dem Neubau des Achimer Rathauses weichen. © -

Achim – In der im Mai 2016 gegründeten Facebook-Gruppe „Achim – Gestern & Heute“ tauschen sich inzwischen mehr als 3 000 Menschen aus, die sich für die Geschichte Achims und der Ortsteile interessieren. Die meisten wohnen in Achim, viele in der Region, aber auch Exil-Achimer aus den USA, der Schweiz, der Türkei, Spanien, Norwegen, Italien und den Niederlanden sind dabei.

Nachdem kürzlich ein Artikel über das alte Wartehäuschen am Markt in dieser Zeitung große Resonanz bei der Leserschaft fand, folgen ab sofort in loser Abfolge weitere Beiträge, die, inspiriert aus Beiträgen der Facebook-Gruppe, ihren Weg in diese Zeitung finden. In dieser Folge geht es um den alten Brunnen am Markt. Heimatforscher und Gruppenadministrator Jörg Karaschewski erinnert sich:

„Es sind nicht immer die bekannten Orte und Plätze, die schöne Erinnerungen wecken. Oftmals sind es stattdessen kleine verwunschene Ecken, Orte der Ruhe, Geräusche oder Gerüche, die die Gedanken in die Vergangenheit schweifen lassen. Dort, wo heute das Achimer Rathaus steht, befand sich ungefähr am Ende des heutigen Bürgerbüros ein öffentlicher Brunnen in einer winzigen Grünanlage.

Er taucht erstmals auf Ansichtskarten der Stadt Achim Anfang der 1960er-Jahre auf. Dort zu sehen ist der kreisrunde Brunnen mittig am rechten Bildrand. Er bestand aus einer einfachen runden, blau angestrichenen Betonfläche, drei bis vier Meter im Durchmesser. Der Rand war etwa 20 Zentimeter hoch und relativ breit mit Waschbetonplatten belegt. In seiner ursprünglichen Form verfügte er mittig über eine kleine Fontäne, die Wasser gut einen Meter hoch beförderte und so für eine plätschernde Geräuschkulisse sorgte.

Teilweise von alten Bäumen überdacht und mit der Zeit von halbhohem Buschwerk umwachsen, war dieser Brunnen ein kleiner Ruhepol inmitten der Stadt. Vier Bänke luden zum Ausruhen ein. Damals war die Obernstraße noch keine Fußgängerzone, sodass solch ruhige Plätze selten zu finden waren. Viele Achimer verbinden schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Dort hat man beim Stadtfest als Jugendlicher herumgeknutscht. Eltern ließen ihre kleinen Kinder an der sicheren Hand auf dem Rand laufen.

Besucher konnten stundenlang leere Eisbecher von Serafin wie kleine Schiffchen schwimmen lassen. Im Sommer setzte man sich bequem auf den Rand und ließ die Füße in das flache Wasser gleiten. Auch kleine Kinder hatten die Möglichkeit, gefahrlos direkt hindurch zu laufen. Nur etwas glitschig war’s. Ab und zu verwandelten Spaßvögel den Ort durch Hinzufügung einer Packung Waschmittel zum Wasser in eine gewaltige Schaumparty.

Nein, ausgesprochen schön oder fantasievoll war der Brunnen eigentlich nicht, aber er war auf eine besondere Art für jede Altersgruppe praktisch und entwickelte sich daher zu einem beliebten Treffpunkt. Der Parkplatz nebenan störte nicht weiter. Der Ort lag zentral, Imbiss und öffentliche Toilette wie auch eine Eisdiele waren schnell fußläufig erreichbar. Anfang der 1970er-Jahre wurde versucht, die Optik des Brunnens durch eine dreiteilige Kaskade von Waschbetontöpfen der Zeit gemäß zu verschönern. Als positiven Nebeneffekt konnten kleine Kinder sich nun im Brunnen festhalten. Die vielfache Nutzungsmöglichkeit, der breite Rand und das flache Wasser waren wie geschaffen für Kinder.

Nach etwa 30 Jahren musste der Brunnen dem Rathausneubau weichen. Ein vergleichbar beliebter Ersatz fand sich in den Folgejahren leider nicht. Ein Brunnen auf dem Alten Markt war im Unterhalt teuer und bereits nach ein paar Jahren irreparabel defekt. Der Metallbrunnen in der Fußgängerzone hat die Beliebtheit des Brunnens am Markt nie erreicht.“

Wer weitere Ideen und Bilder hat, über die hier geschrieben werden soll, der meldet sich per E-Mail beim Autoren dieses Beitrags, Jörg Karaschewski: Joerg@Karaschewski.de.