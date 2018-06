Von „Donnerwetter“ bis „musikalischer Spaß“

Nordwestdeutsches Sinfonieorchester in St. Matthias

+ © Schmidt Große Kunst und eine sommerlich ansprechende Auswahl ihrer Stücke präsentieren die internationalen Musikerinnen und Musiker des Nordwestdeutschen Sinfonieorchesters in St. Matthias. © Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. In seiner Reihe „Sommerkonzert in St. Matthias“ hatte Initiator Rüdiger Dürr am Donnerstagabend das Nordwestdeutsche Sinfonieorchester zu Gast in der Kirche an der Achimer Meislahnstraße.