IGS Achim: Morgen Tag der offenen Tür

achim - Für den morgigen Dienstag lädt die Integrierte Gesamtschule (IGS) Achim alle Eltern und Kinder der vierten Klassen zum „Tag der offenen Tür“. Ab 15.30 Uhr dürfen sich alle in den Räumen an der Waldenburger Straße 12 ausgiebig umsehen.

Scouts führen – und auch Elternrat ist präsent

Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg und ihre Scouts empfangen die Gäste im Forum. Anschließend werden die Besucher von den Scouts durch die Räumlichkeiten der IGS begleitet.

Es warten unter anderem offene Klassen- und Fachräume, in denen die Kinder selbst experimentieren, einen ‚Sportführerschein‘ erwerben oder sich im Musikraum an Schlagzeugen ausprobieren.

In einer ‚Lernzeit‘ können die Kinder eigenverantwortlich selbst aktiv an einer ausgewählten Aufgabe auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und mit verschiedenen Themenschwerpunkten in einer Lerngruppe gemeinsam arbeiten. Dieser Gruppe gehören auch Schülerinnen und Schüler der IGS Achim an, die inklusiv beschult werden. Somit wird ein Eindruck über die praktische Umsetzung der Inklusion an der IGS vermittelt. Zum „Schnuppern“ lädt die geöffnete Schulbibliothek ein.

Im Forum der Schule präsentieren sich nicht nur der Schulelternrat und der gemeinsame Förderverein von IGS und Realschule. Es werden außerdem die Schulsozialarbeit vorgestellt, sowie die Beratungslehrerin, die Schülervertretung und die Schülerzeitung.

Die Elternschaft der IGS kümmert sich dort auch um das leibliche Wohl der Gäste. Für Fragen zum pädagogischen Konzept und zur Umsetzung des Ganztages an der IGS Achim steht die didaktischen Leiterin Frau Jeske zur Verfügung.