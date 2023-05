In Richtung 100 Prozent: Mit Spatenstich beginnt der Glasfaserausbau

Von: Nina Baucke

Mit vereinten Kräften: (von links) Sascha Zink, Rainer Ditzfeld, Martin Balkausky, Philipp Nimz und André Manske geben den offiziellen Startschuss für den Glasfaserausbau in Uphusen. © Baucke

Mit dem ersten Spatenstich geben die Verwaltung der Stadt Achim und die Glasfaser Nordwest den Startschuss für den weiteren Netzausbau.

Achim – 24 weiße Plastikröhrchen stecken in der leuchtend orangenen Ummantelung, und in ihnen sollen demnächst jeweils mehrere dünne Glasfaserstränge dafür sorgen, dass die digitale Welt auch in den Haushalten und Unternehmen im Achimer Ortsteil Uphusen Einzug halten kann. Den Grundstein dazu legt der Spatenstich am Montagvormittag an der Uphuser Heerstraße, mit dem Vertreter der Stadtverwaltung, aber auch der Glasfaser Nordwest den offiziellen Startschuss für die Baumaßnahmen geben.

„Spätestens Corona hat gezeigt, welche Bedeutung die digitale Autobahn hat – und dass wir da unwahrscheinlich viel tun müssen“, erklärt Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Um da die entsprechende Infrastruktur zu bieten, sehen er und Martin Balkausky von der Wirtschaftsförderung der Stadt ebenjene auf einem guten Weg. „Wir sind in Sachen Glasfaserausbau, wenn dieses Projekt hier abgeschlossen ist, bei 95 bis 96 Prozent“, so Balkausky. So sind es 2 000 Haushalte und Unternehmen, die im Zuge dieses sechsten Ausbaugebietes erschlossen werden sollen, insgesamt wären es dann 15 000 Anschlüsse in Achim.

Die Produkte für die Leitungen seien auch bereits jetzt buchbar, informiert Sascha Zink von dem Unternehmen Glasfaser Nordwest, das die Leitung später auch betreiben wird. „Da erleben wir eine gute Resonanz, was auch zeigt: Der Bedarf ist da.“ Natürlich gebe es auch bereits erschlossene Gebiete, wo die Nutzung der Anschlüsse bei 70 Prozent läge, so Zink. Das führen er und die übrigen Verantwortlichen auf die dortigen Altersstrukturen zurück. „Die Entscheidung, ob man einen Hausanschluss will, kann man auch noch in zwei Jahren treffen“, so Zink. „Dann kann es allerdings sein, dass dann dafür einmalige Kosten anfallen. Aber das hängt dann vom Vermarktungspartner ab.“

Die Vermarktung wiederum übernehmen die EWE und die Telekom, die beide hinter der Glasfaser Nordwest stecken. „So hat der Kunde die Auswahl“, betont Zink. Das sieht auch Ditzfeld so: „Es ist beeindruckend, dass Telekom und EWE hier miteinander arbeiten. Gerade solches Zusammenarbeiten wird in den kommenden Jahren wichtig werden“, ist er überzeugt.

30 Kilometer Kabelstrang

Konkret wird die Leitung die Uphuser Heerstraße entlang bis in den Bereich nordwestlich der A 1 reichen, von ihr abgehend geht es in die Seiten- und Stichstraßen. Insgesamt verlegen die Mitarbeiter der ausführenden Baufirma KSO 30 Kilometer Kabelstrang, dazu kommen noch die einzelnen Hausanschlüsse. Teilweise in offener Bauweise, teilweise, wie unter der Autobahn hindurch, mithilfe einer Erdrakete. An manchen Stellen ist es zudem möglich, vorhandene Telekom-Infrastruktur zu nutzen. Die Zuleitung zu den einzelnen Häusern läuft über insgesamt 38 Verteilerkästen.

„Grundsätzlich muss der Hauseigentümer einem Anschluss zustimmen, aber wenn er das tut, legen wir die einzelnen Anschlüsse bis in die jeweiligen Wohneinheiten, damit auch nichts verloren geht, falls im Haus noch alte Kupferleitungen liegen sollten“, erklärt Zink. Auch die Stellen, wo zur Verlegung des Kabels die Pflasterung hochgenommen werden muss, sollen nach den Arbeiten wieder in einwandfreiem Zustand sein. „Und wo das nicht so ist, werden wir dafür sorgen, dass schnell nachgearbeitet wird“, sichert Ditzfeld zu. „Es wird dazu nach den Arbeiten auch eine Kontrolle zusammen mit der Stadt geben“, ergänzt Philipp Nimz von der Telekom. Gegen Ende des Jahres, so die bisherige Planung, soll es an die ersten Hausanschlüsse gehen, zum Frühling 2024 hin soll dann ein Großteil der Haushalte versorgt sein

Sascha Zink zeigt das Kabelbündel, das verlegt wird. © Baucke

Aber auch, wenn dann die Versorgungsquote in Achim von 95 bis 96 Prozent erreicht ist, sind es eben noch keine 100: „Es gibt Außenbereiche, wo wir noch einmal justieren müssen“, erklärt Balkausky. Dazu gehören neben Borstel weitere verstreute Ränder der Stadt sowie Teile von Embsen. Es sind die Bereiche, in denen sich der Ausbau für den Netzbetreiber aufgrund zu weniger Abnehmer nicht rechnet. Dort soll mithilfe von Förderprogrammen die Versorgung mit schnellem Internet Einzug halten.

„Denn eine hohe Bandbreite mit einer stabilen und leistungsfähigen Infrastruktur sorgt für Zukunftssicherheit“, macht Zink deutlich. „Und das ist heute ein echter Standortvorteil.“