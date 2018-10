Metal-Angriff der„Generation Dröönläänd“

Drei Achimer sind DVIL: Hart, dicht, schnell

+ © Laue „DVIL“, das sind Till Schleicher, Marco Evers und Toni Schmidt (von links), hier beim Signieren der CDs für Kreisblatt-Leser. © Laue

Achim - Die Achimer „Generation Dröönläänd“ schlägt zu in der neuen Band „DVIL“ und auf der mit Hilfe neuester Digitaltechnik in einem Badener Studio entstandenen Debüt-CD „xperiment“. „Hart, schnell, direkt, tief“ sei der Sound von „DVIL“, fasst Gitarrist Till Schleicher zusammen, der als technisch versierter Produzent maßgeblich am Sound mit feilte.