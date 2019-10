Leichenfund in Achimer Wohnung: Polizei schließt Verbrechen aus

Der Fund einer Leiche hat in Achim einen umfangreichen Einsatz der Kriminalpolizei ausgelöst. Die Beamten hatten den Verdacht, der Tote könnte Opfer eines Verbrechens geworden sind.

Achim - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße in Achim ist am Sonntagabend ein Toter gefunden worden. Erste Erkenntnisse der Polizei hatten zu der Befürchtung geführt, der 32-Jährige sei durch ein Gewaltverbrechen zu Tode gekommen war, heißt es einer Meldung der Polizei. Aus diesem Grund wurden am Tatort umfangreiche Spurensicherungen veranlasst und Zeugen befragt.

Leichenfund in Achim: Keine Hinweise auf Tötungsdelikt

Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Verden führten am Montagvormittag jedoch zu einem anderen mutmaßlichen Hergang: Demnach dürfte der Mann ohne äußere Einwirkungen verstorben sein. Der Verdacht eines Tötungsdeliktes hatte sich somit nicht bestätigt, heißt es in der Meldung der Beamten. Die Arbeiten von Polizei und Staatsanwaltschaft in Verden waren am Montagnachmittag noch nicht abgeschlossen.

